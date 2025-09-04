8 thực phẩm giàu biotin chuyên gia khuyên dùng để giảm rụng tóc

1. Gan động vật (gan bò, gan gà)

Gan là nguồn giàu biotin nhất, cung cấp hàng chục microgram chỉ trong một khẩu phần nhỏ. Ngoài ra, gan còn chứa sắt và vitamin A giúp máu nuôi dưỡng da đầu, hỗ trợ tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc.

2. Lòng đỏ trứng

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe.

Lòng đỏ trứng giàu biotin. Ăn trứng chín vừa bổ sung protein chất lượng cao vừa cung cấp biotin cho quá trình tái tạo tế bào nang tóc.

3. Cá hồi và các loại cá béo

Cá hồi cung cấp biotin, omega-3 và vitamin D. Bộ ba dưỡng chất này giúp da đầu ẩm mượt, giảm khô xơ và hỗ trợ nang tóc phát triển khỏe mạnh.

4. Các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt điều)

Hạt là nguồn biotin dồi dào cùng với vitamin E và chất béo không bão hòa. Những chất này nuôi dưỡng lớp màng lipid tự nhiên của tóc, giúp tóc bóng mượt và giảm gãy rụng.

5. Các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu lăng)

Đậu chứa biotin, protein thực vật và kẽm. Protein giúp hình thành keratin - thành phần chính của tóc, còn kẽm tham gia vào quá trình sửa chữa mô và tăng trưởng tế bào tóc mới.

6. Khoai lang

Khoai lang cung cấp nhiều dưỡng chất giúp giảm rụng tóc.

Khoai lang cung cấp biotin, beta-carotene và vitamin C. Khi vào cơ thể, beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ sản sinh bã nhờn giúp tóc không khô xơ, vitamin C lại tăng cường hấp thu sắt và sản sinh collagen.

7. Bơ

Bơ chứa biotin, vitamin E và chất béo tốt. Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ nang tóc khỏi tác nhân môi trường, đồng thời tăng độ đàn hồi và bóng mượt cho sợi tóc.

8. Nấm

Một số loại nấm như nấm mỡ hay nấm nút nâu giàu biotin tự nhiên, lại dễ kết hợp trong bữa ăn. Nấm cũng bổ sung selen, một khoáng chất quan trọng trong quá trình chống oxy hóa và bảo vệ tóc khỏi gãy rụng.