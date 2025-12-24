Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảo

Shin Min Ah mới đây đã trở thành cô dâu tháng 12 của chú rể Kim Woo Bin sau 10 năm hẹn hò. Cặp đôi có một hôn lễ khiến giới mê phim Hàn ở châu Á quan tâm. Trong hôn lễ ngoài bộ váy cưới cùng trang sức có giá trị vài tỷ đồng, khán giả lại phải "oh wow" trước vóc dáng của cô dâu.

Để có được sắc vóc mảnh mai như thiếu nữ ở tuổi trung niên, Shin Min Ah đã có một thói quen trong bữa ăn rất nghiêm khắc. Theo đó, người đẹp duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ và không bao giờ ăn đến khi cảm thấy no căng bụng là bí quyết giúp "nàng hồ ly" kiểm soát khẩu phần.

Ngoài ra, để bảo toàn vóc dáng, Shin Min Ah tự đặt ra nguyên tắc không ăn gì trong 6 tiếng trước khi đi ngủ. Tức là, bữa tối của cô phải kết thúc cách giờ đi ngủ 6 tiếng và tuyệt đối không ăn đêm. Khoảng thời gian 6 tiếng sẽ giúp cơ thể tiêu hóa hoàn toàn thức ăn và chuyển hóa năng lượng, tránh tích tụ mỡ thừa.

Bên cạnh đó, cô tập cho mình thói quen về tinh thần như tránh xa stress. Theo lý giải từ các chuyên gia tâm lý, stress không chỉ khiến sức khỏe sụt giảm mà còn là "kẻ thù" của làn da và vóc dáng. Căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa.

Shin Min Ah từng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng do lịch làm việc dày đặc, khiến cô có thời gian tăng cân mất kiểm soát. Sau đó, cô tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc, học cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn để luôn tràn đầy năng lượng và không gặp vấn đề về cân nặng.

Bên cạnh đó, Shin Min Ah tiết lộ trong số những bài tập giữ gìn vóc dáng, bộ môn yêu thích nhất của cô là pilates.

Các bài tập pilates không chỉ giúp cải thiện sức bền mà còn giúp vóc dáng dẻo dai, cân đối hơn. Pilates cũng giúp cô hoàn thành tốt các vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, võ thuật.

Việc chăm sóc vóc dáng khoa học như vậy đã giúp Shin Min Ah giữ được body săn chắc cùng sức khỏe tốt ở tuổi trung niên.

Có sức khỏe, có vóc dáng, Shin Min Ah dù đã qua thời đỉnh cao nhưng cô vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn hay nhãn hàng cao cấp tin tưởng trao cơ hội.