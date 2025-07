Chuyên gia phân tích nghi vấn can thiệp thẩm mỹ của Trương Bá Chi

Trương Bá Chi xuất hiện trong một sự kiện tháng 5 (trái) và hôm 10/6 (phải) với khuôn mặt khác lạ, kém tự nhiên. Ảnh: Instagram Cecilia_Pakchi_Cheung

Nữ diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi, nổi danh với nhan sắc thanh tú, trong trẻo từ cuối thập niên 1990, đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Những bức ảnh gần đây tại sự kiện và trên mạng xã hội cho thấy gương mặt cô có nhiều thay đổi: sống mũi cao bất thường, vùng má căng đầy và đường nét cằm sắc hơn trước. Nhiều khán giả đặt nghi vấn liệu nữ diễn viên can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Gương mặt lạ lẫm so với thời kỳ đỉnh cao

So sánh với hình ảnh trước đây, gương mặt Trương Bá Chi hiện tại được khán giả nhận xét không còn vẻ mềm mại tự nhiên, cứng và thiếu biểu cảm. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã tiêm filler vùng má, nâng mũi, hoặc thậm chí thực hiện tạo hình cằm để giữ gìn nhan sắc tuổi 45. Tuy nhiên, người hâm mộ trung thành vẫn bênh vực Trương Bá Chi, cho rằng sự thay đổi có thể đến từ lối trang điểm, góc chụp hoặc quá trình lão hóa tự nhiên.

Trương Bá Chi năm 20 tuổi, nhan sắc được mệnh danh là 'quốc sắc thiên hương'. Ảnh: Sina

Chuyên gia thẩm mỹ Trung Quốc phân tích

Bác sĩ Lý Duy, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ có hơn 15 năm kinh nghiệm tại Thượng Hải, nhận định: "Nhìn từ hình ảnh gần đây, có thể thấy dấu hiệu của việc tiêm chất làm đầy ở vùng má và rãnh mũi, miệng. Sống mũi cũng có độ cao bất thường, thường không đạt được bằng trang điểm".

Tuy nhiên, bác sĩ Lý cũng nhấn mạnh rằng không thể khẳng định chính xác nếu không có dữ liệu y tế cụ thể: "Rất nhiều nghệ sĩ lựa chọn những can thiệp nhẹ nhàng, không xâm lấn quá sâu như tiêm botox hoặc filler định kỳ. Điều này giúp họ duy trì hình ảnh trẻ trung nhưng nếu lạm dụng hoặc chọn sai kỹ thuật sẽ làm gương mặt mất tự nhiên, thậm chí lão hóa nhanh hơn".

Trương Bá Chi chụp ảnh quảng cáo vào tháng 3/2020. Ảnh: Sina

Can thiệp thẩm mỹ: Áp lực vô hình với nghệ sĩ nữ

Trong ngành giải trí Hoa ngữ, đặc biệt với những nghệ sĩ nữ từng đạt danh hiệu "ngọc nữ màn ảnh" như Trương Bá Chi, việc duy trì nhan sắc luôn là thách thức lớn. Sau nhiều năm làm mẹ và ít xuất hiện trên màn ảnh, việc tái xuất của cô với diện mạo mới dễ khiến công chúng khắt khe soi xét.

Theo bác sĩ Lý Duy, việc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ hay không là quyền cá nhân nhưng nghệ sĩ nên thận trọng khi đứng trước các can thiệp có thể làm mất đi thần thái đặc trưng. Sắc đẹp không chỉ là tỷ lệ gương mặt, mà còn là thần thái. Can thiệp đúng lúc, đúng mức có thể giúp nghệ sĩ giữ được nét riêng. Nhưng nếu chạy theo tiêu chuẩn thẩm mỹ rập khuôn, họ có thể đánh mất chính mình.

Cho đến nay, Trương Bá Chi chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ can thiệp thẩm mỹ nào.

Trương Bá Chi sinh năm 1980 tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô khởi nghiệp diễn xuất từ một quảng cáo trà chanh năm 1998, được Châu Tinh Trì phát hiện và mời tham gia đóng King of Comedy (1999) - tác phẩm điện ảnh nội địa có doanh thu cao nhất năm đó. Sau này, cô đóng nhiều phim như Fly Me to Polaris (1999), The Lion Roars (2002), Lost in Time (2003), One Nite in Mongkok, The Promise, Shopaholics... Năm 2013, cô rút lui khỏi phim ảnh, chuyển sang kinh doanh thời trang và tham gia show truyền hình thực tế tại Trung Quốc đại lục như Sisters Who Make Waves (2021). Hiện Trương Bá Chi tích cực tham gia gameshow, sự kiện, chụp bìa tạp chí và quảng cáo.