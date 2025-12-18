Midu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

Gam xanh dịu nhẹ mang đến cảm giác bình yên, vừa đủ để Midu nổi bật theo cách rất riêng giữa phố thị.

Sự kết hợp của sắc xanh và phom dáng tối giản giúp Midu toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại mà không cần quá nhiều điểm nhấn.

Không phô trương, bộ trang phục màu xanh ghi điểm nhờ sự hài hòa và tinh tế – đúng với phong cách thanh lịch Midu theo đuổi.

Một chút xanh mát lành cho ngày xuống phố, đủ để tạo nên hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút.

Giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, sắc hồng pastel giúp Midu trở nên ngọt ngào và nổi bật như một điểm nhấn dịu dàng.

Gam hồng nhẹ nhàng kết hợp cùng thiết kế ấm áp mang đến hình ảnh vừa nữ tính, vừa trẻ trung cho Midu trong chuyến du lịch mùa đông.

Không cần quá cầu kỳ, sắc hồng pastel đủ để tôn lên vẻ trong trẻo và cảm giác an yên trong từng khoảnh khắc.