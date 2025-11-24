Chuyên gia người Việt hé lộ hậu trường makeup tại Miss Universe

Một ngày làm việc của chuyên gia makeup Viễn Dương tại Miss Universe thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kéo dài đến nửa đêm. Những ngày cận chung kết, anh gần như thức trắng vì lịch trình dồn dập. "Tôi chưa từng trải qua áp lực nào như vậy, nhưng cảm giác tự hào thì rất lớn", anh nói.

Viễn Dương, 37 tuổi, có kinh nghiệm 16 năm cộng tác với các tạp chí như Đẹp, Elle, Nữ Doanh Nhân và tham gia nhiều dự án của Ngọc Lan, Lan Khuê, Trung Quân Idol... Cơ duyên đến Miss Universe mở ra khi anh nhận được lời mời từ ban tổ chức và Chat Cosmetics - đơn vị tài trợ trang điểm của cuộc thi. Chủ thương hiệu, chuyên gia Nong Chat, quen biết anh cách đây 10 năm, khi Dương sang Thái Lan tu nghiệp cùng Mr. Tah Make Up.

"Mười năm qua, chúng tôi vẫn dõi theo nhau. Sự tin tưởng này giúp tôi có cơ hội makeup cho một số thí sinh tại Miss Universe 2025", anh nói. Viễn Dương cũng xem đây là chương mới trong sự nghiệp khi trở thành người Việt Nam duy nhất góp mặt trong êkíp chuyên gia quốc tế của Miss Universe.

Viễn Dương (giữa) cùng các chuyên gia Nong Chat (trái) và Mr. Tah.

Anh nói việc được chọn giữa hàng trăm chuyên gia quốc tế là sự ghi nhận về kỹ thuật và phong cách làm nghề. Ngày đầu đặt chân đến Impact Challenger Hall - nơi tổ chức Miss Universe 2025, Dương choáng ngợp trước quy mô và sự vận hành chuyên nghiệp của êkíp.

Theo Viễn Dương, nhịp làm việc tại Miss Universe khá căng thẳng và kéo dài từ sáng đến khuya. Ngày bán kết bắt đầu lúc 5 giờ và kết thúc vào nửa đêm. Chung kết diễn ra liên tục từ 0 giờ đến 12 giờ trưa hôm sau. "Áp lực lớn nhưng mang lại cảm giác hưng phấn. Mỗi gương mặt được hoàn thiện là một khoảnh khắc tôi thấy mình hòa vào guồng quay hậu trường", anh mô tả.

Điều khiến Viễn Dương căng thẳng nhất là các màn trình diễn chỉ cách nhau vài phút, buộc đội ngũ phải làm việc với tốc độ cao. "Cả team phối hợp như một cỗ máy để thí sinh kịp bước ra sân khấu đúng thời điểm", anh nói.

Tại Miss Universe 2025, anh phụ trách trang điểm cho các thí sinh đến từ Guadeloupe, British Virgin Islands, Pakistan, Trinidad & Tobago, Mayotte và Bonaire. Với từng người đẹp, Dương trao đổi trước để nắm rõ phong cách họ hướng đến. Anh cho biết phần lớn thí sinh sở hữu làn da nâu khỏe - tông da phù hợp với phong cách trang điểm của anh, giúp quá trình làm việc diễn ra thuận lợi.

Thí sinh Guadeloupe, do Dương phụ trách xuyên suốt cuộc thi, vào Top 12 chung cuộc. Anh xem đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy sự ăn ý giữa chuyên gia và thí sinh.

Làm việc trong môi trường quốc tế, Viễn Dương cho biết anh đã thể hiện hình ảnh một chuyên gia trang điểm Việt Nam chuyên nghiệp, đúng giờ, tôn trọng quy trình và dễ phối hợp. "Nghề trang điểm đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm. Nếu không mang lại năng lượng tích cực cho đồng nghiệp và khách hàng, bạn khó đi xa", Dương nói.

Lịch trình dày đặc, Viễn Dương chưa có cơ hội makeup trực tiếp cho Hương Giang nhưng vẫn gặp cô ở hậu trường. Anh nói đã theo dõi hành trình của thí sinh Việt Nam từ giai đoạn chuẩn bị trong nước. "Tôi ghi nhận nỗ lực và tinh thần chỉn chu Giang thể hiện tại Miss Universe", anh bày tỏ.

Dù bận rộn, anh luôn cổ vũ Hương Giang trước mỗi phần thi quan trọng.

Chuyên gia sinh năm 1988 kể đã có dịp gặp tân Miss Universe 2025 - Fátima Bosch (Mexico). Theo anh, chiến thắng của Bosch thuyết phục nhờ vẻ đẹp gần gũi và phong thái ổn định trong suốt cuộc thi. "Cô ấy hội tụ đầy đủ tiêu chí mà ban tổ chức và giám khảo đề ra. Kết quả được chọn lựa kỹ lưỡng", anh nói.

Sau Miss Universe 2025, Viễn Dương tin tưởng vào tiềm năng của ngành làm đẹp nước nhà. "Việt Nam có thể kỳ vọng vào một thế hệ chuyên gia makeup đủ khả năng bước ra quốc tế", anh nhận định

Viễn Dương nhớ mãi kỷ niệm làm việc tại Miss Universe 2025.

Viễn Dương tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP HCM. Thành công với nghề trang điểm và việc góp mặt trong đội ngũ makeup Miss Universe 2025 là hành trình đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa với anh.

Anh muốn tiếp tục đón nhận các cơ hội nghề nghiệp bằng tinh thần rộng mở. "Tôi cố gắng làm việc với sự nhiệt huyết và trách nhiệm. Thành quả sẽ đến với những người bền bỉ", anh nói.