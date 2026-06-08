Kiểu giày Công chúa Charlotte ưa chuộng từ nhỏ

Trong trận chung kết đơn nam Wimbledon tháng 7/2025, Công chúa Charlotte xuất hiện bên bố mẹ và anh trai George trong chiếc váy trắng do Sarah Burton thiết kế riêng, kết hợp giày Mary Jane trắng của Papouelli.

Đôi giày đơn giản, gần như không có chi tiết trang trí nổi bật. Ảnh: Elle

Mary Jane là kiểu giày bệt hoặc gót thấp, có phần mũi kín và một quai chạy ngang mu bàn chân, thường được cố định bằng khóa hoặc nút cài. Theo tổ chức nghiên cứu ngành giày SATRA của Anh, tên gọi này xuất phát từ nhân vật Mary Jane trong truyện tranh Buster Brown đầu thế kỷ 20. Ban đầu, kiểu giày được cả bé trai và bé gái sử dụng, sau đó dần gắn với trang phục nữ sinh, trẻ em dự tiệc, lễ cưới và các dịp trang trọng.

Thuở nhỏ, giày của Công chúa Charlotte thường có màu hồng, xanh hoặc đỏ rượu, phối với váy smock, áo len và tất viền bèo. Khi lớn hơn, bảng màu thu gọn thành trắng, xanh navy và đen, phù hợp với những lần xuất hiện chính thức bên gia đình.

Công chúa Charlotte và mẹ trong chuyến đi Đức tháng 7/2017.

Một trong những đôi Mary Jane đầu tiên gây chú ý của Charlotte là mẫu Emma của thương hiệu Early Days, Anh. Trong lần xuất hiện trên ban công Điện Buckingham tại lễ duyệt binh Trooping the Colour năm 2016, khi mới hơn một tuổi, cô mang đôi giày da màu hồng nhạt phối váy cùng tông. Trước đó, phiên bản màu xanh navy của mẫu giày này từng xuất hiện trong ảnh mừng sinh nhật Charlotte do Vương phi Kate chụp.

Theo People, mẫu giày Emma thời điểm đó có giá 40 USD, tương đương hơn một triệu đồng theo tỷ giá hiện nay. Sau khi Charlotte xuất hiện với đôi giày màu hồng, giám đốc điều hành Early Days cho biết hãng nhận lượng đặt hàng tăng mạnh, thậm chí phải từ chối bớt đơn vì không kịp sản xuất.

Charlotte mang mẫu giày Emma màu hồng, năm 2016. Ảnh: Elle

Trong những năm đầu đời, Charlotte còn nhiều lần mang giày Mary Jane của Doña Carmen, thương hiệu trẻ em Tây Ban Nha thành lập năm 1970. Mẫu Mercedita Suela màu xanh từng xuất hiện trong các hoạt động công khai của cô từ năm 2016 đến 2018, gồm chuyến công du Canada của gia đình, chuyến thăm Ba Lan và lễ rửa tội của em trai, Hoàng tử Louis. Mẫu giày này được làm từ da bò, có đế cao su và phần quai ngang gọn gàng, phù hợp với váy hoa hoặc trang phục tông xanh thường được Vương phi Kate lựa chọn cho con gái.

Công chúa Charlotte mang giày Mary Jane trong sự kiện tháng 10/2018.

Papouelli là thương hiệu gắn với hình ảnh Charlotte trong những sự kiện lớn gần đây. Thương hiệu được Nicole Robinson và Maggie Snouck thành lập tại London năm 2003, định hướng thiết kế giày trẻ em cổ điển nhưng có tính ứng dụng, chú trọng độ vừa chân và sức khỏe bàn chân.

Mẫu được nhận diện rõ nhất trên Charlotte là Siena màu trắng. Trên website Papouelli, đôi giày này có giá 87-89 bảng Anh, tương đương khoảng 3,1 triệu đồng. Thiết kế gồm thân giày da mềm màu trắng hoặc kem, mũi tròn, quai mảnh cài khóa ngang mu bàn chân và đế thấp, được giới thiệu phù hợp cho đám cưới, lễ tôn giáo hoặc các bữa tiệc trang trọng.

Công chúa mang đôi Siena Mary Janes màu trắng của thương hiệu giày trẻ em Papoulelli. Ảnh: Elle

Vào mùa đông, công thức phối đồ được điều chỉnh bằng giày Mary Jane đen, quần tất tối màu và áo khoác dáng cổ điển. Trong lễ Giáng sinh năm 2023, Charlotte mang giày da bóng Papouelli với áo khoác xanh rừng và quần tất sẫm màu. Một năm sau, cô tiếp tục kết hợp giày đen với quần tất navy, áo khoác kẻ caro, trong khi Vương phi Kate sử dụng khăn quàng và áo khoác xanh lá có màu sắc tương đồng.

Gia đình hoàng gia Anh trong sự kiện Giáng sinh tại nhà thờ St. Mary Madeleine năm 2024. Ảnh: Elle

Nicole Robinson, đồng sáng lập thương hiệu Papouelli cho biết: "Charlotte đang chuyển từ kiểu Mary Jane dành cho bé gái sang giày búp bê phù hợp hơn với độ tuổi. Tuy vậy, việc cô trở lại với Siena trắng tại Wimbledon và Trooping the Colour năm 2025 cho thấy Mary Jane vẫn là lựa chọn an toàn cho các dịp chính thức".