Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Là nhân viên kinh doanh của một công ty sữa, Trang thường xuyên di chuyển, ăn uống thất thường, chủ yếu là đồ hàng quán.

Trước khi sinh con, Trang nặng 48 kg. Sau đó, do thói quen 'thích gì ăn nấy' và cố gắng ăn nhiều để có sữa cho con, cân nặng của cô tăng dần lên 73 kg. Mức cân này duy trì suốt nhiều năm, cho đến khi Trang quyết định giảm cân cách đây hơn một năm.

Bước ngoặt đến sau một lần khám sức khỏe định kỳ. Kết quả cho thấy cô bị đường huyết cao, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ.

"Lúc đó tôi thực sự hoảng sợ. Tôi nhận ra nếu không thay đổi, sức khỏe sẽ còn xấu đi nhiều", Trang nói.

Từ đó, cô chủ động kiểm soát bữa ăn bằng cách chuẩn bị hộp cơm mang theo mỗi ngày. Việc nấu ăn giúp cô điều chỉnh khẩu phần, hạn chế dầu mỡ và tránh ăn quá nhiều khi đói.

Buổi tối, Trang lên thực đơn, chia sẵn thực phẩm theo định lượng. Sáng hôm sau, cô nấu chung cho cả gia đình, phần của Trang được giảm gia vị, ít dầu mỡ hơn những thành viên khác. Cô cũng chú trọng chọn hộp đựng chất lượng cao để đảm bảo an toàn khi hâm nóng bằng lò vi sóng.

"Tôi cố gắng nấu đa dạng để bữa cơm có màu sắc, đủ chất mới duy trì được lâu", mẹ 8X cho biết.

Trang Đỗ ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và protein trong mỗi bữa ăn. Để tránh nhàm chán, cô không loại bỏ hoàn toàn món xào, rán mà chỉ ăn với lượng nhỏ.

Cuối tuần, cô vẫn ăn vặt cùng con, sau đó quay lại chế độ sinh hoạt cũ vào các ngày trong tuần. Khi đi công tác không mang theo cơm, cô áp dụng nguyên tắc ăn rau trước, đến đạm rồi mới ăn tinh bột.

Song song với ăn uống, Trang cũng duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày khoảng một tiếng, chủ yếu là tập yoga và đi bộ mỗi tối cùng gia đình.

Trang Đỗ cho biết, gia đình là chỗ dựa quan trọng trong quá trình giảm cân. Dịp nghỉ hè, con gái lớn của Trang thường phụ mẹ nấu cơm, chia khẩu phần và nhắc ăn đúng giờ.

"Nhờ sự ủng hộ của người thân, tôi không bị bỏ cuộc giữa chừng", mẹ hai con nói.

Sau gần 9 tháng duy trì hộp cơm văn phòng kết hợp tập luyện, Trang giảm 15 kg, từ 73 kg xuống 58 kg. Khi đi khám tổng quát lại, các chỉ số đường huyết, mỡ máu trở về ngưỡng bình thường. Hiện cô đặt mục tiêu giảm thêm xuống 52 kg để đạt vóc dáng và sức khỏe lý tưởng hơn.

"Tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm, ngủ ngon hơn và ít mệt mỏi khi di chuyển, gặp gỡ khách hàng", cô cho biết.

Nhìn lại quá trình giảm cân, Trang cho rằng điều quan trọng nhất là thay đổi theo hướng phù hợp, bền vững. Cô khuyến nghị mỗi người nên cân nhắc tình trạng sức khỏe, mức vận động và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn.

Việc cắt giảm calo quá đột ngột hoặc thực đơn thiếu nhóm chất cần thiết có thể gây mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa, thậm chí làm bệnh nền nặng hơn.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2022, giảm cân 5-15% trong khoảng 6 tháng là mức giảm thực tế và đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe. Tốc độ giảm cân của Trang cũng nằm trong ngưỡng an toàn mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, từ 0,45-0,9 kg mỗi tuần.

Ngoài ra, nghiên cứu của CDC cũng cho thấy tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống giúp giảm cân, kiểm soát các bệnh lý liên quan đến gan nhiễm mỡ và cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, huyết áp, cholesterol và đường huyết.

Để giảm cân bền vững, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo chế độ ăn cân đối với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng. Cụ thể, cần hạn chế chất béo, tăng cường protein từ cá, thịt nạc, trứng, đậu, kết hợp với rau xanh và trái cây để bổ sung chất xơ.