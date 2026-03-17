Bí quyết giúp mỹ nhân Đài Loan U60 giảm 10 kg sau 3 tháng

Lily Tien sinh năm 1967, được mệnh danh là "mỹ nhân số 1 Đài Loan" bởi vẻ ngoài thanh lịch, vóc dáng nuột nà dù đã cận kề lão niên. Lily nói rằng nhiều người xung quanh cô cho rằng càng lớn tuổi càng khó giảm cân nên hình thành tâm lý buông xuôi, bỏ mặc bản thân. Tuy nhiên, nữ diễn viên tin rằng không bao giờ là quá muốn nếu áp dụng đúng phương pháp và có đủ quyết tâm. Lily cũng từng giảm thành công 10 kg sau 3 tháng và không bị tăng cân trở lại. Cô khẳng định không cần ăn kiêng khắc nghiệt mà chỉ cần kiên trì với những thay đổi nhỏ trong lối sống bạn sẽ thấy cơ thể, vóc dáng tốt hơn mỗi ngày.

Uống nhiều nước hơn

Theo nữ diễn viên, cách đơn giản nhất để có vóc dáng thon gọn là "uống nhiều nước hơn". Cô thay thế trà sữa, trà trân châu hoặc đồ uống có đường bằng nước lọc để giảm lượng calo dư thừa. Lily còn có thói quen uống một ly nước trước bữa ăn để tăng cảm giác no, từ đó ngăn ngừa ăn quá nhiều. Thói quen tưởng chừng đơn giản này rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng thức ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cũng như giảm tích nước.

Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Trong chế độ ăn hàng ngày, Lily cố gắng lựa chọn các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp), như rau củ, ngũ cốc, các loại hạt đậu, các loại quả mọng... Thực phẩm có chỉ số GI thấp được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn, giúp ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến và giảm khả năng chuyển hóa thành chất béo và tích trữ. Đối với những người muốn kiểm soát lượng mỡ cơ thể, chế độ ăn này cho phép cơ thể sử dụng năng lượng ổn định hơn và giảm nguy cơ ăn quá nhiều hoặc đói đột ngột.

Thời gian giảm 10 kg, bữa sáng của cô thường là salad ăn kèm các loại hạt, trứng, việt quất, dầu olive. Bữa trưa ăn bình thường nhưng tránh đồ ăn nhanh, kiểm soát liều lượng vừa đủ no còn bữa tối chủ yếu ăn các món canh, rau, ít calo, dễ tiêu, nhẹ bụng và ăn sớm. Cô tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì trong vòng ba tiếng trước khi đi ngủ để tránh tích tụ calo dư thừa, tăng nguy cơ tích mỡ bụng.

Đi bộ sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen dùng điện thoại hoặc nằm xuống ngay sau khi ăn, nhưng Lily nhấn mạnh đây là một trong những việc nên tránh xa. Cô thường đi bộ 10-20 phút sau bữa ăn để giữ cho cơ thể vận động nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất. Thói quen nhỏ này có thể ngăn ngừa việc calo tích tụ nhanh chóng ở vùng bụng và giảm vấn đề bụng phình to. Theo thời gian, không chỉ cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà trạng thái tinh thần tổng thể cũng được cải thiện.

Tiêu thụ thực phẩm giàu kali

Mỗi khi trót ăn nhiều đồ ăn tẩm ướp gia vị hoặc nhiều dầu mỡ, diễn viên U60 có thói quen tăng cường các thực phẩm giàu kali để giúp cân bằng. Chuối, rau bina, bơ và rong biển là một số loại thực phẩm cô thường tiêu thụ. Thực phẩm giàu kali giúp loại bỏ lượng natri dư thừa, giảm giữ nước và duy trì quá trình trao đổi chất khỏe mạnh. Đối với những người thường xuyên ăn ngoài, bổ sung vừa phải các thực phẩm giàu kali cũng là một lời khuyên hữu ích để giảm sưng phù và tích tụ mỡ.

Tranh thủ vận động

Lily cho biết không tập thể dục cường độ cao mỗi ngày, thay vào đó cô chỉ tranh thủ đi bộ, giãn cơ hoặc làm việc nhà. Các hoạt động này không thể đốt cháy nhiều calo như một buổi tập thể dục cường độ cao song vẫn đem lại hiệu quả đốt cháy calo, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, giúp cơ thể dễ dàng duy trì trạng thái đốt cháy chất béo.

Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ

Diễn viên U60 tin rằng tâm trạng thực sự quan trọng hơn so với chế độ ăn uống. Lo lắng kéo dài hoặc căng thẳng quá mức khiến cơ thể tiết ra nhiều cortisol hơn, dễ dẫn đến tích tụ mỡ và rối loạn trao đổi chất. Do đó, cô chọn lối sống thư thái và làm những việc khiến mình hạnh phúc. Một tâm trạng tốt không chỉ giúp ích cho sức khỏe mà còn giúp việc giảm cân, giữ dáng dễ dàng duy trì hơn.

Lily Tien sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ người Đài Loan. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Everlasting Longing, Fabulous Boys,Dancing Ninja... Trong sự nghiệp, cô từng được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Chuông vàng năm 2002.