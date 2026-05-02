2 món tiêu thụ hàng ngày giúp Lương Vịnh Kỳ 'trẻ mãi không già'

Ở tuổi 50, Lương Vịnh Kỳ khiến khán giả, đồng nghiệp xuýt xoa bởi thần thái, vóc dáng không thua kém các cô gái đôi mươi. Bà mẹ một con "trung thành" với kiểu tóc tém ôm sát gáy, khoe trọn các đường nét thanh tú trên gương mặt cùng làn da tươi tắn, mịn màng. Theo ETToday, vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngũ tuần của nữ diễn viên 7X không chỉ đến từ gen mà còn là kết quả của những thói quen mà cô duy trì hàng ngày, đặc biệt là thông qua chế độ dinh dưỡng.

Lương Vịnh Kỳ khoe nhan sắc ít son phấn khi đón sinh nhật tuổi 50 hồi cuối tháng 3.

1. Ăn natto hàng ngày

Lương Vịnh Kỳ nhiều lần ca ngợi chế độ ăn chay mà cả gia đình cô theo đuổi. Cô cho biết những món ăn trong ngày thường có các loại ngũ cốc nguyên hạt cùng trái cây tươi, rau củ. Trên mâm cơm nhà Vịnh Kỳ, gần như không bao giờ có đồ chiên rán hoặc đồ nướng xém cạnh, cháy khét, thực phẩm chủ yếu được luộc, hấp.

Natto là món ăn quen thuộc trong mâm cơm nhà Lương Vịnh Kỳ.

Một trong những món luôn có trong bữa ăn của cô là natto - đậu nành lên men. Vịnh Kỳ từng tiết lộ cô ăn natto gần như mỗi ngày, với số lượng khoảng nửa hộp đến một hộp. Món đậu nành lên men này giàu enzyme nattokinase, vitamin K2 và các chất chống oxy hóa, giúp cải thiện tuần hoàn máu, từ đó tăng cường khả năng nuôi dưỡng tế bào da, mang lại làn da hồng hào, mịn màng hơn.

Bên cạnh đó, hệ lợi khuẩn dồi dào trong natto hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột - yếu tố có liên hệ mật thiết với sức khỏe làn da, giúp giảm mụn và tình trạng viêm. Đặc biệt, hàm lượng isoflavone trong natto còn giúp duy trì độ đàn hồi, hạn chế hình thành nếp nhăn và hỗ trợ điều hòa nội tiết tố, nhờ đó góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa của cơ thể một cách tự nhiên và bền vững.

2. Uống nước đậu đen thường xuyên

Một thói quen lâu năm khác được Vịnh Kỳ duy trì từ ngày nhỏ là uống nước đậu đen. Cô cho biết loại nước này có tác dụng thanh lọc cơ thể, hạn chế thèm ăn, nhờ đó giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn. Nước đậu đen còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là anthocyanin - hoạt chất giúp trung hoà gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hoá da. Bên cạnh đó, đậu đen còn giàu vitamin nhóm B, kẽm và sắt, tốt cho cả làn da lẫn mái tóc.

Lương Vịnh Kỳ duy trì thói quen uống nước đậu đen cả trong thai kỳ, nhờ đó cô thấy bớt bị rụng tóc.

"Lúc mang thai, nhờ hay uống nước đậu đen nên không bị rụng tóc sau sinh, lại đủ chất dinh dưỡng nữa. Thói quen này do mẹ truyền lại cho tôi. Ngoài nước đậu đen, hạt đậu đen cũng có thể nấu chín, nghiền nát làm giả thịt viên hoặc áp chảo rồi kẹp vào giữa hamburger, nó giống như một miếng thịt chay vậy", Lương Vịnh Kỳ nói.

Lương Vịnh Kỳ (Gigi Leung) sinh năm 1976, cao 1,76 m. Cô từng được coi là một trong những mỹ nhân khó lấy chồng của làng giải trí gốc Hoa vì chiều cao nổi trội. Nữ ca sĩ có mối tình đình đám với nam ca sĩ, diễn viên Trịnh Y Kiện (Ekin Cheng) và cũng từng yêu một người đàn ông Pháp nhưng không được gia đình chấp nhận. Năm 2011, Lương Vịnh Kỳ bất ngờ kết hôn với Sergio, người Tây Ban Nha. Vợ chồng cô có một bé gái.

Sắc vóc trẻ trung, năng động của Lương Vịnh Kỳ ở tuổi ngũ tuần.