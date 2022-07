"Bé gái xinh nhất thế giới" đẹp nõn nà tuổi đôi mươi nhưng vẫn gây tranh cãi

Cô gái sinh năm 2001 không chỉ được đánh giá cao về diện mạo mà còn được ngợi khen vóc dáng cân đối.

Hình ảnh mới của nàng mẫu 10x Thylane Blondeau.

Mới đây, trang Daily Mail có đăng tải những shoot hình của Thylane Blondeau được các tay săn ảnh chụp khi cô đang nghỉ dưỡng tại bãi biển ở niềm nam nước Pháp. Nàng mẫu 21 tuổi khoe hình thể cân đối trong bộ bikini màu đỏ bắt mắt.

Dưới phần bình luận có người viết: "Vóc dáng của cô ấy đẹp đến ngỡ ngàng", "cô ấy vẫn giữ được nét đẹp hồi nhỏ",... Số khác lại nói: "Cô ấy cũng xinh đó nhưng "bé gái đẹp nhất thế giới" thì nói quá rồi", "còn có nhiều người khác đẹp hơn", "không thể chấp nhận hình xăm",...

Có người phản đối hình xăm của Thylane Blondeau.

Thylane Blondeau sinh năm 2001 tại Pháp. Ngay từ nhỏ cô đã nhận được sự quan tâm của báo giới và được đặt cho biệt danh "bé gái đẹp nhất thế giới". Bởi 4 tuổi cô đã xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu Jean Paul Gaultier.

Mặc dù cha mẹ của cô không hoạt động trong lĩnh vực này. Cha của cô là Patrick Blondeau - cựu cầu thủ bóng đá người Pháp từng chơi ở Ligue 1 và Premier League, ra sân cho đội tuyển quốc gia Pháp.

Thylane Blondeau được giới truyền thông gọi là "cô bé đẹp nhất thế giới".

Còn mẹ của cô là Véronika Loubry - người dẫn chương trình truyền hình kiêm phát thanh viên. Hiện tại, Thylane Blondeau tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu thậm chí là thành lập thương hiệu riêng. Ngoài ra, Thylane Blondeau còn được đánh giá cao về ngoại hình khi từng đứng đầu danh sách Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces of 2018.

Ở tuổi 21, ngoại hình của cô trưởng thành hơn.

Về danh hiệu "bé gái đẹp nhất thế giới" Thylane Blondeau chưa bao giờ tự cao về điều này. Đây là cụm từ mà giới truyền thông dùng để gọi cô. Thylane Blondeau cảm thấy áp lực và điều này làm ảnh hưởng đến ánh nhìn của người khác về ngoại hình của cô.

Cư dân mạng cũng khẳng định, vẻ đẹp thực chất mang tính tương đối, nó phụ thuộc khá nhiều vào cảm nhận của mỗi người. Đồng thời đứng ra bênh vực Thylane Blondeau bởi cô chưa bao giờ thừa nhận danh xưng trên.

Thylane Blondeau cảm thấy áp lực vì danh xưng người ta gọi cô.

Thylane Blondeau chú ý chăm sóc bản thân nhưng không nhằm để hài lòng người khác. Cô cũng thoải mái xăm hình dù phải nhận những lời đánh giá không hay. Người ta vẫn có định kiến không tốt về việc này, cho rằng nó phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên hay đánh đồng với nhân cách không tốt.

Tuy nhiên, không ít người đã phản bác, khẳng định điều này không thể nói về một con người. Hiện tại, giới trẻ vừa coi xăm là cách làm đẹp vừa để lưu giữ những điều có ý nghĩa.

