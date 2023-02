"Bé gái đẹp nhất thế giới" càng lớn càng xinh đẹp, bí quyết đơn giản không ai ngờ

Thylane Blondeau nổi bật trong show thời trang của Diesel.

Mới đây, người mẫu Thylane Blondeau đã có buổi trình diễn cho thương hiệu Diesel của Ý trong khuôn khổ Milan Fashion Week. Các khán giả tham dự show đã vô cùng ngạc nhiên khi 200.000 hộp bao cao su được chất cao trở thành background.

Thylane Blondeau diện thiết kế croptop kết hợp với chân váy cạp trễ có chi tiết xuyên thấu ấn tượng. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với thần thái sang chảnh cùng nhan sắc rạng rỡ.

Thylane Blondeau sớm được sải bước trên sàn catwalk ngay khi còn nhỏ.

Thylane Blondeau sinh năm 2001 tại Aix en Provence, Pháp. Cô làm người mẫu từ nhỏ khi mới 4 tuổi và được giới truyền thông gọi là "bé gái xinh đẹp nhất thế giới". Thylane Blondeau từng làm người mẫu cho một số thương hiệu như Dolce & Gabbana, Versace,...

Hiện tại Thylane Blondeau vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này. Sở hữu diện mạo xinh đẹp cùng kinh nghiệm lâu dài giúp Thylane Blondeau thuận lợi theo đuổi niềm đam mê dù chiều cao của cô có phần khiêm tốn so với những người mẫu khác (1m67).

Thylane Blondeau ở tuổi 22 vẫn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình.

So với thuở nhỏ, Thylane Blondeau ở tuổi 22 vẫn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình của mình. Năm 2022, cô đứng thứ 25 trong danh sách "Top 100 gương mặt đẹp" do TC Cander tổ chức bình chọn. Đây cũng là năm thứ 9 cô xuất hiện trong bảng xếp hạng. Năm 2018, Thylane Blondeau từng được vinh danh là cô gái có gương mặt đẹp nhất.

Thylane Blondeau hồi nhỏ (bên trái) và hiện tại (bên phải).

Mặc dù được ca ngợi là "bé gái đẹp nhất thế giới" nhưng Thylane Blondeau không quá để tâm đến điều này. Thay vì chú ý quá nhiều đến những gì giới truyền thông nói, Thylane Blondeau tập trung hơn cho bản thân. Cô biết cách chăm sóc ngoại hình phù hợp. Trong một buổi phỏng vấn, cô bật mí bí quyết làm đẹp bản thân tâm đắc là uống đủ nước và ngủ nhiều.

Thylane Blondeau chăm sóc bản thân từ chế độ ăn, giấc ngủ và luyện tập.

Đây là thói quen đơn giản nhưng nhiều người thường không để tâm. Nó tác động tích cực đến sức khỏe bên trong và ngoại hình bên ngoài để bạn rạng rỡ hơn.

Về chăm sóc da, Thylane Blondeau theo phương châm "ít là nhiều" (less is more), không cầu kỳ nhưng đảm bảo làn da luôn được làm sạch cẩn thận. Đồng thời, nàng mẫu chăm tập thể thao. Cô thích boxing và chạy. 1 tuần, Thylane Blondeau duy trì 4 buổi rèn luyện.

