Bật mí cách thanh tẩy làn da nhờ than hoạt tính

Than củi khá nổi tiếng với đặc tính hấp phụ và do đó được sử dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Khi được sử dụng tại chỗ, nó giải độc, làm sáng và thanh lọc da và tóc. Bạn đang tìm cách sử dụng than để có mái tóc đẹp và làn da không tì vết?

Cách xóa mụn, làm da sạch hiệu quả

Bạn có thể làm mặt nạ ngủ than hoạt tính để làm sạch da qua đêm và trị thâm. Tất cả những gì bạn cần là 1/4 cốc gel lô hội hữu cơ thương mại, 1/4 thìa cà phê bột than và vài giọt tinh dầu hoa hồng (tùy chọn). Trộn tất cả mọi thứ trong một cái bát cho đến khi nó tạo thành một loại gel đục và chuyển vào một cái lọ dễ sử dụng. Sử dụng nó như một mặt nạ ngủ và rửa sạch vào buổi sáng.

Bí quyết làm sáng da tự nhiên

Giúp làm đều màu da và tăng cường làn da tự nhiên. Bạn có thể tự làm mặt nạ lột than và để làm được điều đó, bạn cần 2 thìa bột gelatin, 1 thìa bột than và 2 thìa nước trở lên (nếu cần). Làm nóng nó cho đến khi kết hợp và giống như gel và thoa lên da mặt khi còn ấm. Để khô hoàn toàn và bóc theo hướng lên trên.

Làm trắng vùng nách

Để làm mặt nạ trị thâm nách, bạn cần bột than hoạt tính và nước cốt chanh vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này trên nách và để yên trong 20 phút. Rửa sạch và lau khô. Thực hiện tốt nhất hàng ngày trước khi tắm.

Giải độc cho da đầu thông thoáng, tóc khỏe

Giúp giải độc da đầu, chống gàu và giữ cho da đầu và tóc khỏe mạnh. Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết cho da đầu, bạn cần 3 thìa canh bột than và một lượng dầu dừa vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sệt sệt. Massage hỗn hợp này trên da đầu ẩm trong 2-3 phút trước khi gội đầu.

Làm sạch tóc tự nhiên

Bạn có thể tự làm dầu gội làm sạch bằng than củi và để làm được điều đó, bạn sẽ cần 1/2 cốc dầu gội dịu nhẹ dành cho trẻ em và 2 thìa cà phê bột than hoạt tính. Khuấy đều và sử dụng nó như một loại dầu gội thông thường. Bạn cũng có thể thêm vào vài giọt tinh dầu yêu thích nếu muốn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bat-mi-cach-thanh-tay-lan-da-nho-than-hoat-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bat-mi-cach-thanh-tay-lan-da-nho-than-hoat-tinh-175992.html