2 điều nên làm để làn da luôn căng mịn, bóng như gương

Để thúc đẩy làn da sáng khỏe, ngăn ngừa nếp nhăn nhanh hơn và ung thư da, đặc biệt nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong thói quen của mình.

Để giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị đúng cách và đặt sức khỏe làn da lên hàng đầu, các bác sĩ và chuyên gia da liễu đã chia sẻ hai bước trong quy trình chăm sóc da buổi sáng mà bạn không bao giờ được bỏ qua: kem chống nắng và serum vitamin C. Tiến sĩ da liễu Angela Casey và Tiến sĩ Anna Chacon chia sẻ các bước chăm sóc da.

2 bước chăm sóc da hàng đầu trong mùa hè bạn không bao giờ nên bỏ qua, theo các chuyên gia:

1. Kem chống nắng

Bước quan trọng nhất trong bất kỳ quy trình chăm sóc da buổi sáng chống lão hóa tuyệt vời nào là chống nắng, mọi người nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng như bước cuối cùng sau khi chăm sóc da và trước khi trang điểm. Để ngăn ngừa nếp nhăn sớm và nếp nhăn do tác hại của ánh nắng mặt trời, việc thoa kem chống nắng hàng ngày là rất quan trọng.

Phòng ngừa thực sự là liều thuốc tốt nhất khi nói đến sức khỏe làn da của bạn. Việc thực hiện quy trình chăm sóc da làm sạch, dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của bạn sẽ giúp bạn có được làn da sáng và khỏe mạnh (ít nếp nhăn và giảm nếp nhăn hơn nhiều so với việc bạn bỏ qua bước này).

Kem chống nắng là bước cuối cùng không thể bàn cãi, sau huyết thanh vitamin C và bạn nên chọn loại có SPF 30 trở lên với tia UVA/UVB phổ rộng để bảo vệ.

Liều thuốc tốt nhất cho collagen của làn da là ngăn ngừa và chống nắng. Kem chống nắng phổ rộng bảo vệ khỏi cả tia UVA và UVB và cô ấy khuyên bạn nên chọn loại có SPF 30 trở lên. Cô ấy nói, điều này ngăn tia UV của mặt trời xâm nhập vào da của bạn và gây ra sự phân hủy collagen và sợi đàn hồi.

2. Huyết thanh vitamin C

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, bước đầu tiên mà Casey khuyên dùng là rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, cân bằng độ pH bằng nước ấm. Bước này làm mới làn da và loại bỏ bất kỳ mồ hôi và mảnh vụn nào có thể tích tụ qua đêm.

Tiếp theo, bạn phải thoa một loại huyết thanh chống oxy hóa thiết yếu, chẳng hạn như vitamin C. Chất chống oxy hóa là một bước chăm sóc da buổi sáng quan trọng vì chúng chuẩn bị cho làn da của bạn sẵn sàng đối phó với tất cả các chất gây ô nhiễm môi trường và các chất kích thích mà chúng ta gặp phải trong suốt cả ngày. Hãy coi huyết thanh chống oxy hóa như một lớp bảo vệ bổ sung trên da của bạn.

Các nếp nhăn có thể giảm bớt khi sử dụng huyết thanh vitamin C, đồng thời bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời khi sử dụng dưới lớp kem chống nắng.

Các nếp nhăn lớn và nhỏ trên mặt và cổ ít nổi bật hơn sau khi sử dụng công thức vitamin C hàng ngày trong ít nhất ba tháng. Kết cấu và vẻ ngoài của da cũng được cải thiện.

Một chất chống oxy hóa như vitamin C rất quan trọng để sử dụng trong quy trình chăm sóc da của bạn trên 50 tuổi, vì nó có tác dụng bảo vệ các tế bào của bạn khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, là những hóa chất mà cơ thể bạn tạo ra khi phân hủy thức ăn, tiếp xúc với khói thuốc lá, hoặc tiếp xúc với bức xạ từ mặt trời, tia X hoặc các nguyên nhân khác.

Tất nhiên, kem chống nắng cũng quan trọng không kém, và việc sử dụng hai bước này cùng nhau có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu không chỉ giúp chống nắng mà còn giúp da sáng khỏe toàn diện!

