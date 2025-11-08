Ba thành phần thêm vào tách trà mỗi sáng giúp sống khỏe, trẻ lâu

Thay vì uống trà nguyên chất, Nicholas Perricone thường thêm ba thành phần bao gồm: chất béo MCT, dầu olive cùng quế. Ông nói với The Post rằng: "Tôi luôn tin rằng những thói quen đơn giản và nhất quán sẽ mang lại kết quả sâu sắc. Nghi thức buổi sáng này là cách tôi kết hợp các thành phần được khoa học chứng minh để hỗ trợ sự minh mẫn tức thì và sức khỏe lâu dài. Nó không phải là một giải pháp tức thời, mà là tạo ra những thói quen hàng ngày nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí trong nhiều thập kỷ".

Nicholas Perricone là bác sĩ da liễu, tác giả sách và chuyên gia về dinh dưỡng, nổi tiếng với các phương pháp chống lão hóa thông qua chế độ ăn uống, lối sống và sản phẩm chăm sóc da. Ông là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Perricone MD.

Tiến sĩ người Mỹ cho biết ông chọn trà xanh là thức uống bắt đầu ngày mới nhờ ưu điểm cung cấp năng lượng, sự tỉnh táo mà không gây bồn chồn như cà phê. Trà xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol gọi là catechin, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và giảm căng thẳng oxy hóa. Thức uống này còn có ưu điểm tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy mỡ thừa dễ dàng hơn.

Chất béo chuỗi trung bình (MCT)

Thay vì thêm sữa hoặc đường vào trà, Nicholas sử dụng dầu dừa hoặc dầu hạt cọ. Những loại dầu này chứa các chất béo trung tính còn được gọi là MCT. Những chất béo này có phân tử nhỏ hơn hầu hết các loại chất béo khác, do đó cơ thể tiêu hóa và chuyển thành năng lượng nhanh hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết MCT giúp "nạp năng lượng cho não" và nghiên cứu cho thấy chúng cũng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe đường ruột .

Dầu olive

Một thìa dầu olive được bác sĩ da liễu người Mỹ khẳng định có tác dụng kích hoạt các gen sirtuin của cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi tế bào, trẻ hóa và kéo dài tuổi thọ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra việc tiêu thụ dầu olive nguyên chất giúp ích cho sức khỏe tim mạch, cải thiện tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa đột quỵ, và còn có khả năng phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Tiến sĩ người Mỹ duy trì thói quen uống trà mỗi sáng từ hàng chục năm qua.

Quế

Thành phần cuối cùng Nicholas thêm vào tách trà mỗi sáng là 1/4 thìa bột quế, có tác dụng giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm viêm. Nó cũng có thể tăng cường trí nhớ, hỗ trợ giảm cân và hỗ trợ hệ miễn dịch.