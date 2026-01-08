Dàn trai đẹp gây náo loạn mạng xã hội

Chiều 7/1, sự kiện thời trang cao cấp diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc). Nhóm nhạc Cortis chiếm trọn "spotlight" khi tham dự. Nhiều hình ảnh nhóm đang "viral" trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Thành viên Martin bảnh bao khi diện áo khoác dài và quần jeans. Anh thu hút phái nữ bằng vóc dáng chuẩn người mẫu.

Seonghyeon xuất hiện với áo khoác xám kết hợp cùng quần jeans, tạo nên phong cách lịch lãm, trẻ trung.

Vẻ ngoài hút mắt của Keonho, em út nhóm Cortis. Nam thần tượng mới sinh năm 2009, ngoại hình được ví như "như xé truyện bước ra".

Nhóm nhạc tân binh Cortis đang là cái tên có được nhiều chú ý trong cộng đồng fan Kpop nhờ phong cách âm nhạc và thời trang khác biệt. Nhóm có 5 thành viên là Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, Keonho.

Ra mắt ngày 18/8 cùng mini album đầu tay Color outside the lines, Cortis trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music sau sáu năm. Album đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong số các tân binh ra mắt năm nay và cán mốc hơn 1,06 triệu bản sau ba tháng phát hành. Hai ca khúc Go và FaSHioN tạo hiệu ứng tốt trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nhóm hiện sở hữu 8,7 triệu người theo dõi trên Instagram. The Korea Times đánh giá thành công của nhóm phản ánh đúng thị hiếu mà thị trường Kpop đang tìm kiếm. Dấu ấn đáng chú ý là việc cả năm thành viên cùng tham gia vào quá trình sản xuất album và đồng đạo diễn các MV.

Mingyu (Seventeen) gây ấn tượng khi xuất hiện trong trang phục trắng, mái tóc xoăn lãng tử.

Diện mạo của Nam Joo Hyuk nổi bật không kém các ca sĩ thần tượng.

Báo Hàn khen ngợi Han So Hee có vẻ đẹp tựa nữ thần khi đến sự kiện. Cô chọn trang phục đơn giản với áo khoác da, quần jeans, khoe phong cách cá tính, cuốn hút.

Roh Jeong Eui được khen ngợi có vẻ đẹp búp bê sống.