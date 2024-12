Thức uống 'chống già' Tăng Thanh Hà đi đâu cũng mang theo

Tăng Thanh Hà mang theo chawan (bát pha trà), chasen (chổi đánh matcha), chashaku (muỗng đong), furui (rây lọc),... khi đi công tác Thượng Hải.

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà nhiều lần chia sẻ sở thích với món matcha latte. Trong những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè gần đây, Tăng Thanh Hà hầu như đều chọn matcha. Bà mẹ ba con còn đầu tư nhiều dụng cụ chuyên dụng phục vụ việc pha chế thức uống đặc trưng của Nhật Bản. Trong chuyến công tác tại Thượng Hải (Trung Quốc), cựu diễn viên còn mang theo "đồ nghề" để tự pha matcha tại khách sạn theo sở thích cá nhân.

Thay vì kết hợp matcha với sữa tươi thông thường, Tăng Thanh Hà thường pha cùng sữa hạt như sữa điều, sữa yến mạch. Có lúc cô còn thêm nước dừa hoặc đường dừa để tạo độ ngọt thanh mát cho thức uống.

Tủ đồ phục vụ đam mê với món matcha tại gia của Tăng Thanh Hà.

Matcha không chỉ là thức uống ngon miệng mà còn chứa nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, làn da. Epigallocatechin gallate (EGCG) là thành phần có nhiều trong trà xanh, có khả năng chống lại các gốc tự do, chống viêm, nhờ đó bảo vệ da khỏi sự tấn công của tia UV, hạn chế phần nào tác hại của ánh nắng đối với làn da. Catechin và polyphenols trong trà xanh là những chất chống oxy hóa mạnh, không chỉ góp phần giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn và đốm nâu trên da mà còn góp phần ngăn ngừa ung thư da.

Caffeine trong trà xanh có khả năng kích thích tuần hoàn máu dưới da, nhờ đó giúp da thêm hồng hào, tươi tắn. Trong matcha chứa lượng caffeine chỉ bằng khoảng 1/3 so với cà phê, nên mang lại cảm giác êm dịu hơn, hạn chế được tình trạng say caffeine khiến tim đập nhanh, mất ngủ, bồn chồn... Thường xuyên uống trà xanh cũng giúp giảm sự xuất hiện của bọng mắt, quầng thâm. Vitamin K, C, E, panthenol có trong trà xanh giúp làn da, mái tóc phát triển khỏe mạnh. So với trà xanh và bột trà xanh thông thường, bột matcha có tiêu chuẩn thu hoạch khắt khe hơn, sấy khô bằng gió, không sử dụng nhiệt độ cao nên bảo toàn được thành phần dinh dưỡng. Một tách matcha chứa lượng chất chống oxy hóa gấp 137 lần một tách trà xanh thông thường. Do đó, matcha còn được xem là "thần dược", bí quyết giúp trẻ lâu của người Nhật.

Khi đi du lịch Đà Lạt, Tăng Thanh Hà thưởng thức matcha tại một quán cà phê trong con hẻm trên đường Yersin.

Theo EatingWell, thời điểm lý tưởng nhất để hấp thụ chất chống oxy hóa từ trà xanh là buổi sáng. "Uống trà xanh vào thời điểm này có nghĩa là bạn sẽ nhận được những catechin có lợi ngay từ sáng sớm. Và uống trà xanh khi bụng đói có thể giúp ích, vì không có chất dinh dưỡng nào có thể cạnh tranh với quá trình hấp thụ chất chống oxy hóa", chuyên gia dinh dưỡng Joy Dubost cho hay.

Ngoài ra, nên tránh uống trà xanh sát giờ ăn. Chuyên gia Chrissy Arsenaul khuyên tốt nhất nên uống ít nhất hai giờ trước hoặc sau bữa ăn để tối đa hóa quá trình hấp thụ chất chống oxy hóa. Thêm sữa vào trà xanh có thể làm giảm khả năng chống oxy hóa của thức uống này. Đối với những người muốn tối đa hóa lợi ích, tốt nhất nên thưởng thức trà xanh nguyên chất mà không có sữa.

