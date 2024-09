Ba loại hạt tăng sinh collagen trong bữa sáng của Tăng Thanh Hà

1. Hạt chia

Hạt chia được Tăng Thanh Hà rắc lên món sinh tố gồm chuối, thanh long, việt quất, cải kale...

Hạt chia chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm, làm dịu da, tốt cho tiêu hóa. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại hạt này cũng góp phần làm chậm tốc độ tổn thương tế bào, kìm hãm lão hóa. Hạt chia có khoảng 14% trọng lượng là protein, rất cao so với hầu hết các loại thực vật khác, có lợi cho việc giữ dáng, góp phần tăng sinh collagen. Tăng Thanh Hà thường xuyên thêm hạt chia vào các món như sinh tố, pudding, cháo yến mạch.

2. Hạnh nhân

Hạnh nhân thường được Tăng Thanh Hà thêm vào cháo yến mạch hoặc làm sữa hạt.

Hạnh nhân là nguồn năng lượng dồi dào, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và chất chống oxy hóa, cả hai đều tăng cường sức khỏe tim mạch. Hạnh nhân còn có nhiều protein, lipid, carbohydrate, các khoáng chất như phốt-pho, magiê, canxi, sắt, kẽm, đồng. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo collagen. Hạnh nhân giàu vitamin E có thể làm dịu, giảm thiểu tác hại do gốc tự do gây ra cho da, giúp các nang tóc khỏi tổn thương vì ánh nắng mặt trời. Hạnh nhân còn chứa nguồn biotin dồi dào, giúp móng tay, mái tóc chắc khỏe hơn.

3. Đậu phộng

Tăng Thanh Hà thường thêm bơ đậu phộng vào món sinh tố xanh, giúp hương vị bữa sáng thêm thơm ngon, giàu dinh dưỡng.

Đậu phộng/lạc chứa hàm lượng kẽm cao, giúp kích thích sản xuất collagen, giữ cho làn da căng mọng và trẻ trung. Loại hạt này cũng chứa vitamin C làm sáng da, tăng khả năng miễn dịch cho làn da khỏe mạnh, chống lại tổn thương do gốc tự do gây ra, nhờ đó giảm thiểu thâm sạm, nám, tàn nhang. Trong đậu phộng còn chứa chất resatatrol có khả năng tái tạo collagen, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ da, mất đàn hồi da. Bà mẹ ba con thường thêm lạc rang vào các món cơm nhà và dùng bơ lạc/bơ đậu phộng cho các món ăn sáng.

