Ai rồi cũng phải béo, người đẹp Long An có khối tài sản 50 tỷ đồng chứng minh điều này

Mới đây, Sam gây chú ý trên MXH với những hình ảnh lọt ống kính camera thường của người đi đường. Trước đó, cô nàng nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn so với độ tuổi. Tuy nhiên, trong những tấm hình mới, Sam lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì gương mặt có phần tròn trịa, bầu bĩnh hơn trước kia. Một số người nghi ngờ cô nàng tiêm má baby để định hình khuôn mặt. Một số khác thì cho rằng, Sam đang có tin vui sau thời gian thông báo đăng ký kết hôn vào cuối tháng 4.

Hình ảnh của Sam trong sự kiện mới đây thu hút nhiều sự chú ý.

Trước những ý kiến của cư dân mạng, Sam nhanh chóng đăng tải hình ảnh mới đồng thời giải thích rằng, sở dĩ gương mặt của cô có sự thay đổi là do cô tăng 4kg. Sam còn tự đặt cho mình biệt danh "Bé Mập" để khéo léo chứng minh cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ hoặc mang bầu như mọi người nghĩ. Ngoài ra, do tiêu cự của ống kính camera khác nhau cũng khiến vóc dáng của cô trông mũm mĩm hơn so với thực tế một chút và việc tăng cân hiện tại vẫn nằm trong kiểm soát của cô nàng.

Gương mặt của Sam có phần trọn trịa, phúng phính hơn trước kia.

Là một người đẹp đắt show dẫn chương trình, làm MC và tham gia các sự kiện giải trí, Sam vẫn rất chú trọng trong việc giữ gìn ngoại hình để luôn có được hình ảnh đẹp, chỉn chu nhất mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Cô cho rằng, để có một vóc dáng khỏe đẹp, cân đối thì cần rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là phải có chế độ ăn phù hợp với cơ thể của mình. Thứ 2 là phải vận động để đào thải những năng lượng xấu mà cơ thể chúng ta tích tụ mỗi ngày. Sam bật mí, cô cũng không phải là người quá chăm tập thể thao nhưng cô vẫn lựa chọn một bộ môn thể dục nhẹ nhàng nào đó để tập luyện. Nếu quá bận rộn chị em có thể đi bộ hoặc chạy bộ, đạp xe.

Sam sở hữu vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 33.

Hiện tại, dù đã 33 tuổi nhưng Sam vẫn được khen trẻ trung như cô gái đôi mươi. Bí quyết của cô là hạn chế thức khuya. Ngoài ra, cô còn thường xuyên dung nạp vitamin cho cơ thể như ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước ép để giúp làn da đẹp hơn, đồng thời hạn chế được tình trạng làn da bị lão hóa, xuất hiện nếp nhăn ở tuổi ngoài 30.

Một bí quyết nhỏ giúp cô luôn duy trì được sự tươi tắn chính là tự tin vào bản thân. Theo cô, niềm hạnh phúc và sự tự tin sẽ luôn làm cho nụ cười của mỗi cô gái tỏa sáng, đó cũng là lúc mỗi người trở nên đẹp nhất. "Nếu như trời không trời phú cho chúng ta một vóc dáng chuẩn, cân đối thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ giúp chúng ta ghi điểm với mọi người và cũng là động lực để chị em tự tin hơn vào bản thân", cô nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]