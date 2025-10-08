Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Trương Thị May sinh năm 1988 tại Phnom Penh (Campuchia), là người Việt gốc Khmer. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu thế giới phụ nữ 2006”; Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007”. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga.

Ở lĩnh vực diễn xuất, cô từng đoạt giải Cánh diều Vàng, danh hiệu Diễn viên xuất sắc trong "Đường đua" ở hạng mục phim truyện video.

Trương Thị May sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của người Khmer, gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc dài óng mượt và nụ cười tỏa sáng. Nhan sắc của cô được đánh giá ngày càng thăng hạng sau nhiều năm hoạt động tại showbiz Việt.

Á hậu Trương Thị May vốn nổi tiếng với nhan sắc đậm chất Á Đông, được "bảo chứng" nhờ lối sống giản dị, ăn chay trường và là một tín đồ Phật giáo.

Nàng á hậu xuất thân từ một gia đình chuẩn mực, gồm nhiều thế hệ ăn chay trường với truyền thống cống hiến cho cộng đồng. Cô bén duyên với Phật pháp vào năm 6 tuổi và ăn chay từ lúc 8 tuổi.

Sau này lớn lên, biết tới giáo lý nhà Phật, nàng hậu càng cảm thấy lựa chọn ăn chay của mình và gia đình là đúng đắn. Theo á hậu, quyết định chọn ăn chay trường và không ngờ trong suốt quá trình ăn chay lại khám phá ra một điều hết sức thú vị. Đó là sức khỏe ngày càng một dẻo dai và cuộc sống thanh bình, vui vẻ.

Trương Thị May từng chia sẻ, thức ăn chay là loại thức ăn tự nhiên tinh khiết nhất, rất dễ tiêu hóa và mang lại cảm giác thư thái cho cơ thể. Chế độ ăn chay trường giúp May tránh được cholesterol có hại cho sức khỏe, tóc và da cải thiện nhiều, trở nên trẻ trung hơn.

Thực đơn hàng ngày của Trương Thị May luôn phong phú, ăn nhiều ngũ cốc, rau, củ quả, đặc biệt luôn uống mỗi ngày từ 3 đến 4 ly bột gạo lứt. Thông thường gạo lứt được May hoặc mẹ mua về tự rang xay. Mỗi lần uống thì cho vào ly cối khoảng 3 đến 4 muỗng cà phê bột gạo lứt, thêm ít nước đun sôi để nguội.

Thực đơn ăn chay của nàng á hậu luôn phong phú với các loại rau củ quả khác nhau như: Khoai lang, cà rốt, rau mầm, đậu bắp luộc chấm chao ăn cùng cơm trắng. Những lúc rảnh rỗi, người đẹp vào bếp nấu đồ chay cho cả nhà ăn. Những món sở trường của May là bún, phở, lẩu, hamburger chay...

Bên cạnh chế độ ăn chay trường, Trương Thị May kết hợp chạy bộ và nhảy dây hàng ngày. Á hậu sở hữu chiều cao 1,73 m, luôn giữ cân nặng 50 kg, số đo 3 vòng: 86-60-92 cm. Năm 2014, Trương Thị May vượt qua hơn 300 ngôi sao ăn chay, được tổ chức PETA châu Á - Thái Bình Dương (Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật Châu Á) vinh danh "Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn" 2014.

Về đời tư, Á hậu Trương Thị May thường kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tháng 6/2023, người đẹp gây bất ngờ khi công khai hình ảnh con gái đầu lòng - MayMy trên mạng xã hội. Lúc đó cô tiết lộ vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn và gặp bỡ ngỡ khi tập làm mẹ.

Ở tuổi 37, Trương Thị May luôn giữ vững và kiên trì yếu tố giúp mình giữ sức khỏe, có vóc dáng đẹp và làn da mịn màng tươi trẻ đó là chế độ ăn chay trường, tụng kinh sám hối và hành thiền vào mỗi sáng giúp cô có sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái. Tuổi U40 của cô vẫn giữ được vóc dáng chuẩn và sắc đẹp “lên hương” theo thời gian.

Việc ăn chay có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người trưởng thành nếu được thực hiện đúng cách nhưng đối với trẻ em, đây là một quyết định cần sự hiểu biết và chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh những rủi ro về dinh dưỡng. Trẻ nhỏ là đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng rất cao để phục vụ quá trình lớn lên và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Nếu cho trẻ ăn chay cần có sự tham khảo kỹ lưỡng bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng một kế hoạch ăn chay phù hợp và an toàn cho bé, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Thực đơn cho trẻ ăn chay cần được lên kế hoạch cực kỳ cẩn thận và đa dạng để đảm bảo cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ sự phát triển của trẻ và các dấu hiệu thiếu chất để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng bị thiếu hụt. Theo ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, đối với trẻ em, không nên cho trẻ ăn chay bởi trẻ đang trong độ tuổi tăng trưởng cần lượng dinh dưỡng đầy đủ cho quá trình phát triển. Nên cho trẻ ăn theo chế độ dinh dưỡng đa dạng nguồn thức ăn (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây...) để trẻ được cung cấp đủ dinh dưỡng phát triển tốt về thể chất và trí não. (Theo SK&ĐS)

(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)