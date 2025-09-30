Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói tới Việt Trinh. Cô sinh năm 1972 tại tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) và nổi đình đám một thời nhờ vào vẻ ngoài tuyệt sắc. Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, nữ diễn viên trở thành "của hiếm" trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ.

Việt Trinh bắt đầu toả sáng từ vai Oanh trong phim Ngọc Trong Đá (năm 1991) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim ăn khách như: "Nước mắt học trò", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Đôi mắt người thương", "Vị đắng tình yêu 2", "Công tử Bạc Liêu", người đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ. Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong "Người đẹp Tây đô" năm 1996.

Lý Hùng và Việt Trinh là cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ những năm 90. Họ từng vào vai người tình, vợ chồng trong rất nhiều bộ phim như: "Phạm Công - Cúc Hoa", "Tây Sơn hiệp khách", "Lệnh truy nã"... Chính vì thế, thời trẻ, cặp đôi từng bị đồn đoán là có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và coi nhau như anh em thân thiết.

Tuy sự nghiệp thành công nhưng cô gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm và đang làm mẹ đơn thân ở tuổi 53. Nữ diễn viên trải qua hôn nhân đổ vỡ và sau đó làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, Việt Trinh vắng bóng dần trên màn ảnh. Năm 2010, cô tái xuất và thử sức với vai trò đạo diễn. Song đến năm 2022, nữ diễn viên chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn xuất. Sau khi giải nghệ, Việt Trinh chuyển về sinh sống trong nhà vườn.

Việt Trinh chọn lối sống thanh tịnh và thói quen ăn chay trong nhiều năm. Nữ diễn viên Việt Trinh tiết lộ, ban đầu do chưa biết cách ăn chay khoa học nên chị ăn khá nhiều tinh bột, dẫn tới cơ thể bị mập lên trông thấy. Về sau, giảm lượng tinh bột, tăng cường chất xơ thì da dẻ đẹp hơn, vóc dáng gọn gàng, không bị mỡ thừa.

Việt Trinh thường xuyên chủ động thay đổi thực đơn liên tục theo ngẫu hứng để đỡ bị ngán. Để đỡ thèm đồ mặn, nhiều người chọn ăn các món chay nhưng làm giống món mặn nhưng Việt Trinh lại không có hứng thú ăn theo hình thức này và chọn ăn chay theo hình thức đơn giản.

Những món chay của Việt Trinh khá đơn giản, có khi là mít sống luộc, có khi là xơ mít xào chấm nước tương, canh khoai môn, bầu xào, rau thập cẩm luộc, lẩu nấm chay...

Bữa ăn chay chủ yếu là "cây nhà lá vườn" của Việt Trinh.

Chia sẻ với báo chí, Việt Trinh cho biết, thu gọn cuộc sống lại và sống bình lặng. Hạnh phúc rất đơn giản đó là được ăn trái cây, cọng rau do chính mình trồng. Cô dành thời gian để cảm thụ mọi thứ. Ví như khi ngồi thiền, nghe tiếng gió xào xạc, chiếc lá vú sữa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời...

Vì là người ăn chay trường suốt hơn 10 năm qua nên khu vườn của Việt Trinh có đủ các loại rau củ quả và cây ăn trái như: Mít, ổi, xoài, mận, khổ qua, rau muống... Cô tiết lộ vì nhà trồng nhiều rau củ nên cô rất ít đi chợ, chủ yếu sử dụng nguồn rau củ nhà trồng được.

Là Phật tử thuần thành nhiều năm, Việt Trinh chọn cho mình một lối sống bình yên, thanh tịnh. Cô bảo bản thân giờ là một người bình thường như bao người khác, không còn ôm giữ, tiếc nuối những hào quang của một thời đã qua.

Ở độ tuổi U60 nhưng Việt Trinh vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, mặn mà. Cô chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao kết hợp với ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh cho biết, việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, giữ dáng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Có lẽ nhờ thế mà nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh luôn khiến các cô gái trẻ cũng phải ngưỡng mộ.