7 thói quen hàng ngày làm sản sinh hormone hạnh phúc

Hạnh phúc thường gắn liền với sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hoàn cảnh sống, các mối quan hệ và thói quen hàng ngày. Nhưng cơ thể cũng đóng vai trò giúp chúng ta hạnh phúc. Não giải phóng các chất hóa học gọi là "hormone hạnh phúc" có thể nâng cao tâm trạng, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Các hormone này bao gồm serotonin, dopamine, oxytoxin và endorphin.

Một số thói quen hàng ngày có thể tự nhiên tăng cường sản xuất các hormone này và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Tập thể dục

Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện tâm trạng. Hoạt động thể chất làm tăng sản xuất endorphin, thường được gọi là hormone "cảm thấy thoải mái". Một nghiên cứu được công bố trên The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry cho thấy tập thể dục thường xuyên có thể giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu, chủ yếu do giải phóng endorphin.

Sống tích cực và thực hành lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một cảm xúc mạnh mẽ có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực hành lòng biết ơn thường xuyên có thể làm tăng mức serotonin, một loại hormone liên quan đến cảm giác khỏe mạnh và hạnh phúc. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý xã hội đã phát hiện ra những người viết nhật ký biết ơn sẽ có nhiều cảm xúc tích cực hơn và khỏe mạnh hơn.

Giao lưu và kết nối với mọi người

Con người vốn là sinh vật xã hội, và việc duy trì các mối quan hệ xã hội mạnh mẽ rất quan trọng đối với sức khỏe cảm xúc. Oxytocin, thường được gọi là "hormone tình yêu", được giải phóng trong các tương tác xã hội và liên quan đến cảm giác gắn kết, tin tưởng. Những hành động đơn giản như dành thời gian cho những người thân yêu, tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đơn giản là ôm ai đó có thể kích hoạt giải phóng oxytocin và cải thiện tâm trạng.

Ngủ có thể là chìa khóa để tinh thần minh mẫn

Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe tinh thần. Thiếu ngủ có thể dẫn đến giảm mức serotonin và các hormone điều chỉnh tâm trạng khác. Để tăng cường hạnh phúc, nên cố gắng ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Thiết lập thói quen ngủ nhất quán, tránh dùng caffeine trước khi đi ngủ và tạo ra môi trường ngủ yên tĩnh có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó cải thiện tâm trạng.

Cân bằng cơ thể và tâm trí bằng chế độ ăn uống

Những gì chúng ta ăn có tác động trực tiếp đến tâm trạng và cảm giác hạnh phúc. Một số loại thực phẩm có thể thúc đẩy sản xuất hormone hạnh phúc. Thực phẩm giàu tryptophan, chẳng hạn như gà tây, trứng và các loại hạt, có thể làm tăng mức serotonin. Axit béo omega-3, có trong cá và hạt lanh, đã được chứng minh là làm tăng mức dopamine.

Tìm niềm vui trong sở thích

Sở thích và hoạt động giải trí không chỉ để giết thời gian mà còn là nguồn hạnh phúc đáng kể. Tham gia vào các hoạt động yêu thích có thể kích hoạt giải phóng dopamine, một loại hormone liên quan đến niềm vui và phần thưởng. Cho dù đó là vẽ tranh, làm vườn, chơi nhạc hay đọc sách, dành thời gian cho sở thích có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện tâm trạng.

Thiền và giữ tâm trí bình yên

Phương pháp này đã được chứng minh là làm tăng mức serotonin và endorphin, dẫn đến cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thiền có thể rèn luyện não bộ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, từ đó sức khỏe cảm xúc trở nên tốt hơn.

