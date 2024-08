5 loại rau là 'khắc tinh' của mỡ bụng

Chuyên gia dinh dưỡng Dong Wencui nói rằng công cuộc giảm cân vốn là cuộc chiến của bản thân với những cơn đói, cảm giác thèm ăn. Nếu biết cách chọn thực phẩm ít calo nhưng tạo cảm giác no lâu, tốt cho tiêu hóa sẽ góp phần giúp đạt mục tiêu đốt mỡ, giảm cân. Dưới đây là 5 món rau củ quả được chuyên gia gợi ý thêm vào thực đơn giúp tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ.

1. Rau chân vịt

Rau chân vịt còn được gọi cải bó xôi, rau bina, rất giàu chất xơ cùng chất sắt, axit folic, kali và các nguyên tố vi lượng. Hàm lượng dinh dưỡng này giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa trơn tru. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến khích chần nước sôi hoặc nấu chín loại rau này thay vì ăn sống để giảm hàm lượng axit oxalic.

Các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn... chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, có thể phòng ngừa tình trạng kháng insulin - một trong những nguyên nhân gây tăng cân.

2. Dưa chuột

Dưa chuột có lượng calo thấp, chứa nhiều nước, đồng thời còn chứa phenylalanine (axit amin hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm thèm ăn), giúp trì hoãn quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể thành chất béo, nhờ đó hạn chế tích mỡ. Ngoài việc tiêu thụ dưa chuột như một loại rau quả, bạn còn có thể cắt vài lát dưa chuột, thêm vào nước lọc để tăng khả năng detox cho cơ thể.

3. Cà chua

Cà chua ít calo, giàu vitamin C cùng các chất chống oxy hóa mạnh như carotenoid và lycopene. Cà chua không chỉ lý tưởng cho công cuộc giảm cân mà góp phần kìm hãm lão hóa, chống viêm, có lợi cho làn da.

4. Xà lách

Lý do rau xà lách thường xuyên có trong các thực đơn giảm cân là nhờ vào hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng ít calo. Đặc điểm này giúp no lâu đồng thời có lợi cho nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã tích tụ trong cơ thể ra ngoài hiệu quả hơn. Loại rau ăn sống này cũng chứa hàm lượng cao vitamin C, tốt cho sắc vóc.

Xà lách nhiều chất xơ, ít calo nên thường xuyên có trong các kiểu thực đơn giảm cân.

5. Súp lơ xanh

Súp lơ giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp lại chứa nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể cũng như công cuộc giữ dáng, giảm mỡ. Ngoài việc luộc, hấp, xào súp lơ như thông thường, loại rau này có thể xay rối hoặc bào nhỏ, ăn thay cơm trong chế độ ăn giảm cân, ăn healthy.

(Theo ETToday)

