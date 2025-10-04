6 thực phẩm ít calo giúp nhiều ngôi sao duy trì vóc dáng

Rau xanh lá - món tủ của Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ăn salad rau xanh hàng ngày.

Nữ diễn viên Friends nổi tiếng với thói quen ăn salad rau xanh hàng ngày. Jennifer Aniston thường kết hợp rau bina, xà lách, cà chua bi cùng dầu olive và protein nạc. Đây là cách cô bổ sung chất xơ, vitamin và duy trì cảm giác no lâu mà không lo thừa calo.

Dưa chuột - bí quyết thanh lọc của Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ưa chuộng thực đơn eat clean, trong đó dưa chuột là thành phần quen thuộc của các món salad và nước ép detox. Hơn 90% thành phần là nước, dưa chuột giúp cơ thể thanh lọc, đồng thời hỗ trợ giảm cân nhẹ nhàng.

Súp lơ - món ăn ưa thích của Beyoncé trong giai đoạn giảm cân

Trước những sự kiện lớn, Beyoncé thường ưu tiên chế độ nhiều rau củ hấp và luộc, trong đó có súp lơ xanh, súp lơ trắng. Đây là thực phẩm giàu chất xơ, ít calo, lại dễ chế biến, giúp cô kiểm soát cân nặng nhưng vẫn giữ được sức khỏe.

Ức gà - lựa chọn giảm cân của Bae Suzy

Ức gà là món tủ trong thực đơn hàng ngày của Bae Suzy.

"Ngọc nữ" Hàn Quốc từng tiết lộ thực đơn giảm cân gồm ức gà, khoai lang và sữa ít béo. Với hàm lượng protein cao nhưng ít mỡ, ức gà giúp cô duy trì cơ bắp, hạn chế tích tụ mỡ thừa, đồng thời vẫn dễ tiêu hóa khi ăn thường xuyên.

Trứng - thực phẩm giàu dinh dưỡng của Keiko Kitagawa

Người đẹp Nhật Bản chú trọng chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên protein từ cá và trứng thay vì thịt đỏ. Một quả trứng luộc đơn giản vào buổi sáng giúp bổ sung năng lượng, ít calo và giữ cảm giác no lâu, là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giữ dáng.

Táo - món tủ của IU trong 'IU diet'

Giọng ca Hàn Quốc từng được biết đến với chế độ "IU diet", trong đó buổi sáng chỉ gồm một quả táo. Loại quả này chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin C, ít calo, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Dù vậy, IU cũng từng thừa nhận chế độ này rất khắc nghiệt và không nên kéo dài.