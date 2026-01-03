Hai hoa hậu vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu đứng thứ 55 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler . Đây là năm thứ ba liên tiếp Harnaaz Sandhu lọt vào bảng đề cử của TC Candler .

Harnaaz Sandhu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021, từng được mệnh danh là "người rắn" với những bước catwalk uyển chuyển, uốn lượn. Cô có gương mặt với những đường nét hiện đại, cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt to hút hồn.

Harnaaz Sandhu sinh năm 2000, là người phụ nữ thứ 3 của Ấn Độ giành được danh hiệu Miss Universe. Hiện cô là người mẫu và diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ. Người đẹp từng sang Việt Nam làm giám khảo chung kết Miss Cosmo 2024 và 2025.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Harnaaz Sandhu bắt đầu có dấu hiệu tăng cân khó kiểm soát. Là nữ hoàng sắc đẹp nên việc tăng cân khiến Harnaaz Sandhu phải đối diện nhiều lời chỉ trích và bình luận khiếm nhã. Harnaaz Sandhu cho biết cô mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Celiac. Đây là căn bệnh đường ruột do không dung nạp gluten khiến cô bị tăng cân liên tục. Người đẹp từng phải nằm viện 3 ngày trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Dù bị chỉ trích nặng nề, người đẹp Ấn Độ vẫn lạc quan: "Tôi cho rằng vẻ bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất, điều ý nghĩa hơn nhiều đó là con người bạn và cách bạn đối xử với mọi người cũng như điều mà bạn tin tưởng".

Hiện tại, Harnaaz Sandhu đã giảm cân thành công và lấy lại vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ. Cô vừa ghi dấu ấn khi đảm nhận vai chính trong series phim Baaghi 4 của Bollywood. Trong phim, Harnaaz Sandhu và nam diễn viên chính Tiger Shroff có những phân cảnh tình cảm, lãng mạn, trong đó có cảnh khiêu vũ dưới mưa.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira đứng thứ 60 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp cô nhận được đề cử của TC Candler .

Người đẹp Paraguay nổi bật với gương mặt cá tính, hiện đại, đôi mắt màu xanh hút hồn. Cô là gương mặt quảng cáo ăn khách của nhiều nhãn hàng nhờ vẻ kiều diễm, biểu cảm ấn tượng.

Trong nhiều năm qua, Nadia Ferreira duy trì được sức hút của mình. Cô liên tục trúng quảng cáo lớn, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông.

Nadia Ferreira sinh năm 1999, đại diện cho Paraguay tham dự Miss Universe 2021 và giành ngôi vị Á hậu 1. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira đầu quân cho công ty giải trí Wilhelmina - quản lý ngôi sao như Nicki Minaj, Demi Lovato hay Nick Jonas... với mong muốn phát triển rộng rãi sự nghiệp ra thị trường nước ngoài.

Tháng 1/2023, Nadia Ferreira tổ chức đám cưới với nam ca sĩ Marc Anthony tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez Miami, Florida, Mỹ với sự tham gia của dàn sao. Tháng 6 cùng năm, cô sinh con đầu lòng. Việc kết hôn với Marc Anthony được cho là giúp sự nghiệp của Nadia Ferreira bước lên tầm cao mới, tuy nhiên cũng mang lại cho người đẹp nhiều điều tiếng. Nadia Ferreira thường xuyên bị fan chỉ trích là dựa hơi chồng nổi tiếng.

Dù gặp nhiều thị phi, Nadia Ferreira và Marc Anthony vẫn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng, con trên trang cá nhân có hơn 3,7 triệu người theo dõi.