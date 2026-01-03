Minh tinh 60 tuổi Elizabeth Hurley mặc như Bond girl trong tiệc năm mới

Elizabeth Hurley bên Billy Ray Cyrus và bạn bè trong tiệc năm mới.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên Instagram tối 2/1, Elizabeth Hurley hóa thân thành "biểu tượng sex" Ursula Andress trong phim James Bond đầu tiên, Dr. No, năm 1962. Cô mặc áo tắm kiểu cổ điển, khoác ngoài áo lông giả, kết hợp với đôi khuyên tai bạc đính kim cương. Để hoàn thiện vẻ ngoài mang tính biểu tượng, Elizabeth dắt khẩu súng đạo cụ vào cạp bikini.

Diễn viên người Anh gây ấn tượng với cơ bụng săn chắc và đường cong bốc lửa. Cô tạo dáng tự tin bên bạn trai, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ, 64 tuổi, con trai cùng bạn bè tại bữa tiệc. Elizabeth chú thích cho loạt ảnh nóng bỏng: "Chúc mừng năm mới. Bắt đầu năm 2026 thật bùng nổ với tiệc 007".

Billy Ray Cyrus hóa Bond girl gợi cảm trong 'Điệp viên 007'.

Billy Ray Cyrus nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ tình yêu dành cho Elizabeth: "Một cách chào đón năm mới quá bùng nổ! Anh yêu em, cưng à". Con trai cô, đạo diễn Damian Hurley, 23 tuổi, cũng "thả tim" ảnh của mẹ với bình luận: "Một đêm quá tuyệt vời".

Ngôi sao sinh năm 1965 nhận vô vàn lời khen của bạn bè, người hâm mộ về sắc vóc và thần thái quyến rũ vượt thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng Elizabeth Hurley hoàn toàn xứng đáng đảm nhận vai Bond girl trên màn ảnh.

Billy Ray Cyrus và con trai 23 tuổi.

Elizabeth Hurley đang tận hưởng niềm vui đón Giáng sinh và năm mới đầu tiên bên bạn trai. Cô và nhạc sĩ đồng quê Mỹ công khai mối quan hệ vào tháng 4 năm ngoái, tình cảm ngày càng bền chặt trong những tháng gần đây.

Một nguồn tin chia sẻ với People vào tháng 10 cho biết: "Họ đã bên nhau hơn sáu tháng. Bất chấp sự hoài nghi, mối quan hệ này ngay từ đầu đã rất nghiêm túc. Dù có nhiều khác biệt, họ lại hợp nhau một cách kỳ lạ và trông vô cùng dễ thương".

Elizabeth gần đây cũng tiết lộ "rất hạnh phúc" bên Billy và vui mừng khi con cái hai bên hòa hợp. Nữ diễn viên cho biết con trai Damian đã gặp con gái Billy là ngôi sao nhạc pop Miley Cyrus, 32 tuổi, và "mọi người đều yêu quý nhau".

Elizabeth hiện sống tại Anh, còn Billy ở Tennessee (Mỹ), nhưng cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau ở cả hai bờ Đại Tây Dương và đồng hành trong nhiều sự kiện.