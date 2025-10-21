3 màu son gắn với Vương phi Kate, hợp dùng khi thời tiết sang thu

1. Clarins Natural Lip Perfector màu hồng tự nhiên Rose Shimmer

Vương phi Kate được trông thấy sử dụng son dưỡng của Clarins khi ngồi xem quần vợt vào năm 2019.

Vương phi Kate từng được trông thấy lấy tuýp son này ra khỏi túi xách khi đi xem Wimbledon cách đây vài năm. Clarins Natural Lip Perfector màu Rose Shimmer không chỉ đem đến sắc hồng tự nhiên cho môi mà còn giúp làm mềm, cấp ẩm sâu nhờ thành phần gồm nhiều loại bơ thực vật như bơ hạt xoài, bơ hạt mỡ, dầu cám gạo, thích hợp sử dụng trong mùa khô, lạnh, hạn chế tình trạng khô nẻ. Ngoài ra, có thể tận dụng tuýp son dưỡng này làm lớp son bóng, tạo hiệu ứng đầy đặn hơn cho đôi môi.

Giá tham khảo: 25 bảng Anh (khoảng 900 nghìn đồng).

2. Bobbi Brown Luxe Lipstick màu hồng nude Sandwash Pink

Sau khi được Kate sử dụng trong dịp trọng đại năm 2011, thỏi son màu Sandwash Pink được nhiều phụ nữ trên thế giới 'săn đón'.

Màu hồng Sandwash Pink chính là tone son được Vương phi Kate chọn dùng trong đám cưới năm 2011. Sản phẩm từ thương hiệu Bobbi Brown có độ dưỡng cao, lên màu tự nhiên, là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Giá tham khảo: 36 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu đồng).

3.Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G - Penelope Pink

Màu son Kate sử dụng trong buổi hòa nhạc Giáng sinh 2021 được Hello nhận xét tương đồng với màu hồng Penelope Pink của Charlotte Tilbury.

Màu hồng nude Penelope Pink của thương hiệu Charlotte Tilbury được Hello gợi ý cho những ai thích hình ảnh của Vương Phi Kate tại buổi hòa nhạc Together at Christmas năm 2021. Dòng son này có chất son satin mềm mại, dễ dàng tán đều trên bề mặt môi, không tạo cảm giác khô hay làm lộ vân môi. Gam màu hồng be không quá nổi bật, đem lại diện mạo tự nhiên, tươi tắn.

Giá tham khảo: 29 bảng Anh (khoảng 1 triệu đồng).