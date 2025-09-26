5 loại quả ăn thường xuyên giúp ngăn tóc bạc sớm

Quả mọng

Quả mọng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Nhóm quả mọng như việt quất, dâu tây chứa nhiều anthocyanin và vitamin C, có khả năng chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này bảo vệ nang tóc khỏi tác động của gốc tự do, giảm nguy cơ hư hại melanin. Bác sĩ da liễu Anthony Rossi (Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, Mỹ) nhấn mạnh, chế độ ăn giàu quả mọng cũng thúc đẩy sản xuất collagen, giúp tóc chắc khỏe và hạn chế gãy rụng.

Lựu

Lựu chứa polyphenol và vitamin K, giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da đầu. Khi máu lưu thông tốt, nang tóc nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn, hỗ trợ quá trình tổng hợp sắc tố. Một nghiên cứu trên Journal of Nutritional Biochemistry cho thấy chiết xuất lựu còn có tác dụng giảm viêm, bảo vệ da đầu và giúp tóc giữ màu tự nhiên lâu dài.

Chuối

Chuyên gia khuyến khích bổ sung chuối vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Chuối giàu vitamin B6, đồng và kali, những dưỡng chất quan trọng trong quá trình hình thành melanin. Ăn chuối thường xuyên bổ sung vi chất thiết yếu, hạn chế tình trạng tóc bạc sớm. Các chuyên gia cũng cho rằng đây là loại quả tiện lợi, giàu năng lượng và dễ đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Nho đen

Nho đen là nguồn cung cấp resveratrol và vitamin E dồi dào, có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ nang tóc trước sự tấn công của các gốc tự do. Nghiên cứu tại Đại học Seoul (Hàn Quốc) cho thấy chiết xuất từ nho đen giúp cải thiện sắc tố tóc và làm chậm quá trình bạc sớm. Đồng thời, loại quả này còn giàu sắt, góp phần nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ gốc.

Đu đủ

Vitamin A trong đu đủ giúp tóc chắc khỏe, ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Đu đủ chứa beta-carotene, vitamin A và vitamin C - các chất giúp cơ thể tổng hợp collagen và bảo vệ melanin. Ngoài ra, enzyme papain trong đu đủ hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn, gián tiếp giúp tóc được nuôi dưỡng đầy đủ. Nghiên cứu công bố trên International Journal of Trichology ghi nhận chế độ ăn giàu vitamin A từ trái cây như đu đủ có liên quan đến mái tóc ít bạc và dày khỏe hơn.