5 việc làm hàng ngày giúp tăng độ đàn hồi, chống lão hóa da

1. Tăng cường vitamin C

Vitamin C giúp làm sáng da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Vitamin C là chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen và tăng mức axit hyaluronic - hai thành phần duy trì độ đàn hồi, săn chắc cho da. Vitamin C còn giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV lên da, hỗ trợ phục hồi các tế bào da bị tổn thương, làm sáng da, giảm hình thành đốm đen. Bạn nên thêm vitamin C vào chu trình chăm sóc da buổi sáng hàng ngày thông qua huyết thanh hoặc kem chứa vitamin C, trước bước dùng kem chống nắng. Ngoài ra, tăng cường bổ sung thực phẩm chứa vitamin C từ các loại rau củ quả như súp lơ, bông cải xanh, dâu tây, dưa lưới, kiwi... để làm đẹp da từ bên trong.

2. Bổ sung collagen

Collagen là protein giúp duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và sự săn chắc của da. Quá trình sản sinh collagen sụt giảm dần theo tuổi tác, dẫn đến hình thành nếp nhăn, da chảy xệ. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Da liễu lâm sàng và Mỹ phẩm cho thấy việc bổ sung collagen thường xuyên có thể cải thiện độ đàn hồi, độ săn chắc, độ ẩm của da và giảm nếp nhăn. Nước hầm xương, cá, động vật có vỏ, thịt gà, lòng trắng trứng... là những nguồn collagen tự nhiên dồi dào, rất tốt cho da.

3. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh giúp da chắc khỏe, mịn màng.

Tiến sĩ da liễu Deepak Jakhar nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng trong việc duy trì tuổi thanh xuân trên làn da. Chế độ ăn uống cân bằng hỗ trợ phục hồi các tổn thương da do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, gốc tự do gây ra. Tiến sĩ Deepak Jakhar khuyến khích bổ sung các thực phẩm nguyên chất vào chế độ ăn, giảm thiểu thực phẩm chế biến sẵn để làn da săn chắc, mịn màng hơn.

4. Thoa kem chống nắng hàng ngày

Ánh nắng mặt trời là tác nhân hàng đầu phá vỡ các sợi collagen và elastin trong da, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Thoa kem chống nắng hàng ngày là cách đơn giản để giảm thiểu tác hại của tia UV lên da. Nên lựa chọn kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

5. Tập thể dục cho khuôn mặt

Các bài tập yoga cho mặt giúp tăng độ đàn hồi cho da, chống chảy xệ.

Các bài tập cho khuôn mặt có thể tác động đến các cơ bên dưới da, góp phần cải thiện lưu thông máu, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, lão hóa sớm. Một số động tác yoga cho mặt đơn giản bạn có thể tự tập hàng ngày là:

- Mở miệng tạo thành hình chữ O, mỉm cười để nâng cơ má lên. Đặt nhẹ các ngón trỏ lên trên cơ má, ngay dưới mắt, rồi miết nhẹ xuống, sau đó nâng lên đồng thời mỉm cười một lần nữa, đẩy các cơ về phía mắt.

- Mỉm cười không để lộ răng và chu môi ra như thể cố để lộ môi nhiều nhất có thể. Ấn các ngón tay trỏ vào khóe miệng và trượt các ngón tay lên gò má khi ấn vào cơ. Nâng cơ lên gò má về phía khóe mắt.

- Ấn đầu ngón tay vào thái dương, khép hàm, nghiến chặt răng và ngửa cằm lên. Cắn chặt răng và tập trung vào vùng thái dương, di chuyển tai ra sau. Giữ trong 10 giây, sau đó nghiến răng lại và giữ trong 10 giây.

(Theo Healthshots)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]