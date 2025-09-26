Lối sống chậm giúp Lý Tâm Khiết trẻ đẹp ở tuổi cận kề 50

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Tâm Khiết trở lại màn ảnh nhỏ trong phim The Resurrected (có Thư Kỳ đóng chính). Diễn viên từng đoạt giải Kim Mã gây bất ngờ cho khán giả bởi sắc vóc trẻ đẹp, không thay đổi quá nhiều so với thời đỉnh cao sự nghiệp.

Lý Tâm Khiết đọ sắc với Thư Kỳ.

Theo Woman, vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Lý Tâm Khiết là thành quả của lối sống lành mạnh mà cô theo đuổi nhiều năm qua. Bà mẹ hai con có quy tắc ăn uống "đơn giản, nhẹ nhàng và tươi ngon" để nuôi dưỡng cơ thể. Cô ăn ba bữa một ngày, chú trọng cân bằng dinh dưỡng. Lý Tâm Khiết tránh đồ ăn vặt, đồ ngọt, kiêng cà phê, trà, đồ uống có đường, chỉ uống nước lọc và nước ép trái cây tươi để giảm thiểu gánh nặng cho cơ thể.

Nhiều năm sinh sống ở Hong Kong cũng tạo cho Lý Tâm Khiết thói quen ăn nhiều món súp, món hầm bổ dưỡng giúp giữ ấm cơ thể và tăng cường dưỡng chất cho làn da, vóc dáng. Cô cũng thường xuyên ăn yến sào để làm đẹp da và tăng cường sức khỏe.

Nữ diễn viên được khen trẻ hơn tuổi nhờ vóc dáng thon thả, gương mặt ít dấu hiệu thời gian.

Lý Tâm Khiết tập yoga để tăng cường sức mạnh cho các cơ cốt lõi, cải thiện độ dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng. Nữ diễn viên cũng tranh thủ đi bộ và bơi lội mỗi khi có thời gian rảnh. Cô thích các hoạt động ngoài trời, được gần gũi thiên nhiên. Lối sống này không chỉ giúp cô duy trì vóc dáng khỏe mạnh mà còn mang lại vẻ ngoài tràn đầy sức sống.

Người đẹp 7X cũng rất chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cô tin vẻ đẹp không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn là sự hài hòa toàn diện giữa thể chất, tinh thần và tâm hồn. Vì vậy, khi không làm việc, nữ diễn viên chuộng sống chậm, vẽ tranh, thiền định và dành thời gian để tĩnh tâm, kết nối với chính mình.

Nhan sắc ít son phấn của Lý Tâm Khiết ở tuổi cận kề ngũ tuần. Người đẹp tiết lộ một trong những bước không thể thiếu của cô mỗi ngày là thoa kem chống nắng, bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV.

Lý Tâm Khiết (Angelica Lee), sinh năm 1976, là diễn viên Hong Kong gốc Malaysia. Cô được đánh giá là gương mặt sáng giá của màn ảnh khi giành nhiều giải thưởng lớn như: Ảnh hậu Kim Mã, Ảnh hậu Kim Tượng, Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2001...

Năm 2010, cô kết hôn với đạo diễn Bành Thuận. 6 năm sau, cặp vợ chồng đón cặp quý tử song sinh. Thời điểm bấy giờ, việc Lý Tâm Khiết mang bầu, sinh con được cho là động thái để níu giữ hôn nhân sau cú sốc chồng lừa dối cô cặp kè với một người mẫu, diễn viên trẻ.