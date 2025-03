Thói quen giúp IU giữ nhan sắc gần 20 năm không đổi

IU gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào thời mới ra mắt.

Kể từ khi ra mắt năm 2008, IU đã gây ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng, tài năng vượt trội. Sau 17 năm hoạt động, cô vẫn chiếm trọn sự yêu mến của người hâm mộ. Bước qua tuổi 32, ca sĩ kiêm diễn viên vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào, nét tươi tắn, trẻ trung hầu như không khác biệt so với thời điểm mới ra mắt.

Trong bộ phim mới nhất - Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - tạo hình của IU rất đơn giản, trong nhiều phân cảnh, nữ diễn viên chỉ đánh một lớp nền mỏng, cho thấy làn da mịn màng, không khuyết điểm.

Ngày 16/3, tạp chí Elle đăng tải bài phỏng vấn của IU với CNP về thói quen chăm sóc da. Nữ diễn viên cho biết ưu tiên hàng đầu của cô khi chăm sóc da là dưỡng ẩm. Người đẹp có làn da tương đối khô nên việc đảm bảo cấp đủ ẩm là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa lão hóa. Ngoài các bước làm sạch, dưỡng ẩm bằng serum, kem dưỡng... thông thường, cô còn có một mẹo nhỏ là nhỏ hai giọt dầu dưỡng da vào miếng bông tẩy trang đã thấm đẫm toner vỗ nhẹ lên da trong vài phút. Cách này giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào da dễ dàng hơn mà không gây nhờn dính, bít tắc lỗ chân lông.

Sau gần 20 năm hoạt động, giọng ca The Winning được khán giả khen không già đi chút nào.

Ngoài ra, IU còn duy trì thói quen uống đủ hai lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, giữ cho da luôn đủ độ ẩm. Với lịch trình dày đặc, thường xuyên phải trang điểm đậm, đứng dưới ánh đèn sân khấu công suất cao, da rất dễ bị khô, xuất hiện nếp nhăn. Thói quen uống đủ nước vừa giúp IU duy trì năng lượng hoạt động trong cả ngày vừa giữ cho làn da tươi tắn, trẻ trung, làm chậm tốc độ lão hóa.

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. IU không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn là một nghệ sĩ đa tài, thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Với giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc, cô chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả qua những bản hit đình đám như Good Day, You and I, Palette, Blueming... IU là một trong những giọng ca solo hàng đầu của Kpop hiện nay và nổi tiếng toàn cầu. Chủ nhân của hai album Lilac và The Winning đang nắm giữ kỷ lục về số ca khúc đạt vị trí số một tại Hàn Quốc, khẳng định vị thế hiếm có trong một nền công nghiệp âm nhạc vốn bị chi phối bởi các nhóm nhạc thần tượng. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, IU còn khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Dream High, Người tình ánh trăng, Ông chú của tôi, Khách sạn ma quái... và mới đây nhất là bộ phim Khi đời cho bạn quả quýt. Mỗi vai của cô đều được đánh giá cao về khả năng diễn xuất tự nhiên, chân thật.

IU trong chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2024.

IU đã 5 lần góp mặt trong danh sách 10 Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes Korea bình chọn. Năm vừa qua, cô tiếp tục củng cố sức ảnh hưởng với chuyến lưu diễn toàn cầu IU HEREH, mang đến 31 đêm diễn trải dài trên 3 châu lục, thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Vienne (Theo Soompi, Elle)