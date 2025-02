Công thức trà dưỡng nhan của Kim Hee Sun

Nhan sắc của Kim Hee Sun hầu như không có sự thay đổi, từ lúc cô mới đôi mươi (ảnh trái, chụp năm 1997) so với hiện tại, khi đã bước sang tuổi 48 (ảnh phải). Ảnh: AceBiome

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure Korea, Kim Hee Sun tiết lộ thói quen mang theo một bình giữ nhiệt để uống trà ấm hàng ngày. Cô học thói quen này từ mẹ cô. Thói quen uống trà ấm không chỉ giúp giữ ấm cơ thể, phòng chống nhiều loại bệnh mà còn giúp tăng tốc độ trao đổi chất, cải thiện làn da, vóc dáng. Kim Hee Sun thường uống trà táo đỏ, gừng và nhân sâm để cải thiện sức khỏe, trẻ hóa da.

Công thức trà dưỡng nhan sử dụng táo đỏ, gừng và nhân sâm giúp Kim Hee Sun giữ làn da căng bóng, mịn màng bất chấp tuổi tác.

Táo đỏ từ lâu đã được dùng như một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Táo đỏ sấy khô có vị thanh ngọt, mềm xốp, dùng làm thực phẩm hoặc thuốc Đông y. Táo đỏ chứa nhiều vitamin A, C, thiamine, riboflavin, niacin... cùng nhiều chất xơ, ít calo, giúp đẹp da đẹp dáng. Trà táo đỏ cung cấp hàm lượng lớn chất chống oxy hóa như flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn, các đốm đen, da sần sùi...

Gừng vừa là vị thuốc vừa là nguyên liệu nấu ăn, làm đẹp rất tốt cho chị em. Gừng chứa hơn 400 thành phần như vitamin B1, B1, B6, tinh bột, chất béo, các khoáng chất, K, sắt, canxi... cùng 12 hoạt chất chống oxy hóa, giúp làm mờ sẹo, trẻ hóa da, kích thích tóc mọc nhanh...

Nhân sâm giàu chất chống oxy hóa như ginsenosides và flavonoid. Các chất này bảo vệ da khỏi oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Nghiên cứu chỉ ra nhân sâm có tác dụng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa tình trạng mất collagen liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra, nhân sâm còn có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tế bào da, giúp da khỏe mạnh, trẻ trung, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Công thức trà dưỡng nhan với táo đỏ, gừng và nhân sâm:

- Chuẩn bị ba quả táo đỏ, hai lát gừng và một lát nhân sâm.

- Cho vào 500 ml nước, đun sôi rồi để nguội và thưởng thức.

Thập niên 1990, 2000, Kim Hee Sun liên tiếp đứng đầu các cuộc bình chọn nhan sắc, được gọi là 'Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc'. Ảnh: Vogue

Kim Hee Sun sinh năm 1977, được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật khi làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen từ năm 15 tuổi. Sau đó, cô được nhiều đạo diễn chọn làm vai chính, trở thành nhân tố mới cho dòng phim tình cảm nở rộ những năm cuối thập niên 1990. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Áo cưới, Lời cầu hôn, Sự trả thù ngọt ngào, Thần thoại, Thần Y... Kim Hee Sun được truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn ca ngợi là "Quốc bảo nhan sắc", "Đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn". Về đời tư, diễn viên kết hôn với thương gia Park Joo Young năm 2007, sinh bé Park Yeon Ah năm 2009.