4 món mỹ phẩm 'đi đâu cũng mang theo' của Hoa hậu Thùy Lâm

1. Kem chống nắng

Kem chống nắng là một trong những vật bất ly thân của Hoa hậu Thùy Lâm. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết kể cả thời tiết không nắng cô vẫn luôn duy trì bước này để bảo vệ da tối đa khỏi tác hại của tia UV.

Kem chống nắng được xem là bước chăm sóc da quan trọng hàng đầu, giúp ngăn ngừa tia UVA, UVB - những "thủ phạm" gây sạm da, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ ung thư da. Duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi ngày không chỉ giúp da giữ được độ sáng mịn, hạn chế nám, tàn nhang, nếp nhăn mà còn hỗ trợ các sản phẩm dưỡng da hoạt động hiệu quả hơn. Theo nhiều chuyên gia, dù ở trong nhà hay ngoài trời, kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu để giữ gìn làn da khỏe đẹp lâu dài.

Thùy Lâm tiết lộ luôn mang theo kem chống nắng trong túi xách mỗi khi ra đường.

2. Xịt khoáng

Trong túi xách của Thùy Lâm còn luôn có một chai xịt khoáng. Đây là món mỹ phẩm quen thuộc của các chị em, giúp bổ sung ẩm, cân bằng pH cho làn da. Đặc biệt khi bạn ngồi điều hòa thường xuyên, hoặc di chuyển bằng máy bay nhiều giờ, việc cấp ẩm cho da càng trở nên cần thiết. Da được dưỡng ẩm đầy đủ sẽ duy trì được độ mềm mịn, hạn chế bị khô nẻ, làm chậm quá trình lão hóa, kìm hãm tốc độ hình thành nếp nhăn. Ngoài da mặt, xịt khoáng cũng có thể sử dụng để làm dịu, "cứu nguy" cho những vùng da khô nẻ khác.

3. Son môi

Thùy Lâm cũng mang theo vài thỏi son trong túi xách, bao gồm son dưỡng và son màu. Cô mang theo 2 gam màu cơ bản nhất là đỏ và cam để tiện thay đổi. Còn son dưỡng giúp bổ sung độ ẩm cho màu cũng như giúp lớp son màu thêm bóng đẹp.

4. Kem dưỡng tay

Thùy Lâm cho biết thời điểm này thời tiết ở Hà Nội khiến da tay rất nhanh bị khô nẻ nên cô cũng thường mang theo kem dưỡng da tay trong túi xách. Thói quen này không chỉ giữ da tay mềm mại, hạn chế khô ráp mà còn duy trì hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Sắc vóc Thùy Lâm ở tuổi 38.

Thùy Lâm sinh năm 1987, quê Thái Bình, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Top 15 Miss Universe được tổ chức cùng năm. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Người đẹp được khán giả nhớ đến qua các phim Tây Sơn hào kiệt, Kiều nữ và đại gia, Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, hay phát hành CD Thùy Lâm 18. Cô từng là một trong những người đẹp đa năng nhất của showbiz Việt khi cùng lúc hoạt động trong các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, rồi rút lui khỏi làng giải trí từ năm 2010 đến nay.

Sau kết hôn, Thùy Lâm chuyển về Hà Nội sinh sống, tập trung chăm lo tổ ấm. Hiện cô làm chủ một số cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội, chỉ xuất hiện tại các sự kiện theo lời mời từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thỉnh thoảng cô cập nhật thông tin cuộc sống trên trang cá nhân và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm đẹp.