Cuộc sống tuổi 38 của hoa hậu Thùy Lâm

Trong loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc sinh nhật, Thùy Lâm xuất hiện với gương mặt rạng rỡ. Nhiều khán giả, đồng nghiệp khen cô vẫn trẻ trung sau nhiều năm đăng quang.

'Bao năm rồi em vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Mãi hạnh phúc em nhé', 'Chị Lâm mãi trẻ, khỏe, đẹp, bình an và hạnh phúc nhé'; 'Không thấy lớn thêm chút nào hết nha. Happy Birthday bé Nguyễn Thùy Lâm'..., một số bạn bè hoa hậu bình luận.

Thùy Lâm quay clip mừng tuổi mới tại nhà.

Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, thi Miss Universe cùng năm. Trước đó, cô hoạt động nghệ thuật sôi nổi, vừa ca hát vừa đóng phim, để lại dấu ấn với Kiều nữ và đại gia, Áo cưới thiên đường.

Ở tuổi U40, Thùy Lâm là người phụ nữ viên mãn, giữ dấu ấn trong lòng công chúng dù đã rời xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2010, cô kết hôn với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, sau đó rút lui khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Vợ chồng cô hiện sống tại Hà Nội, có hai con. Dù hiếm khi dự sự kiện, mỗi lần tái xuất, Thùy Lâm vẫn thu hút sự quan tâm.

Người đẹp từng chia sẻ hạnh phúc của cô đến từ việc nuôi dạy con cái, giữ cân bằng nhờ yoga, đọc sách, chế độ ăn uống lành mạnh. Cô cho biết không nuối tiếc ánh hào quang, xem những năm tháng nghệ thuật là trải nghiệm quý.

Thuỳ Lâm cùng con gái 12 tuổi chụp ảnh lưu niệm ngày 2/9. Hoa hậu nói hạnh phúc, may mắn khi hai mẹ con được lớn lên trong hòa bình. Bé Mon cao 1,72 m, được khán giả nhận xét ra dáng thiếu nữ, sở hữu nhiều nét giống mẹ.

Thùy Lâm dành thời gian cuối tuần quây quần bên chồng con, cùng đi ăn, mua sắm và tận hưởng cuộc sống. Người đẹp cho biết hạnh phúc nhất là được nhìn hai con trưởng thành.

Ở tuổi 16, bé Su cao 1,86 m, vượt trội so với chiều cao 1,81 m của bố. Thùy Lâm chia sẻ hai con không kén ăn, mỗi sáng cô đều chuẩn bị một ly sữa để bổ sung canxi, giúp nuôi dưỡng chiều cao.

Thùy Lâm cho biết có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp. Cô nói yêu cái đẹp, đam mê chăm sóc sắc vóc và mong muốn truyền năng lượng tự tin đến phụ nữ. Hoa hậu thừa nhận từng trải qua áp lực vì gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, song vài năm trở lại đây, cô thấy thoải mái hơn khi có đội ngũ nhân viên tận tâm đồng hành.

Trên trang TikTok cá nhân, Thùy Lâm thường chia sẻ các bước làm đẹp như dưỡng da, trang điểm tự nhiên ba bước. Bà mẹ hai con tích cực tham gia workshop làm đẹp để nâng cao kỹ năng, áp dụng cho bản thân và chia sẻ lại với khán giả nếu thấy hiệu quả.

Cô khẳng định không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ duy trì làn da bóng mượt, hạn chế nếp nhăn bằng phương pháp tiêm meso.

Thùy Lâm cho biết nhiều năm nay cô duy trì thói quen ăn sáng đơn giản với một chiếc bánh, ly cà phê sữa khoảng 60.000 đồng, giúp cô tỉnh táo làm việc. Những ngày rảnh rỗi, hoa hậu thích đi siêu thị, nấu ăn cho gia đình. Cô nói thời gian quây quần bên mâm cơm giúp bản thân thêm hạnh phúc, gắn kết các thành viên.

Ngoài chăm sóc sắc đẹp và gia đình, Thùy Lâm duy trì thói quen đọc sách nhiều năm qua. Cô cho rằng đọc sách không chỉ làm đẹp tâm hồn mà còn bồi đắp kiến thức, nuôi dưỡng nhân cách, giúp bản thân bình tĩnh và tích cực hơn trước áp lực cuộc sống.

Hoa hậu thường tranh thủ thời gian rảnh để đọc các thể loại sách về tâm lý, phát triển bản thân và nghệ thuật sống, từ đó áp dụng những bài học hữu ích vào công việc cũng như cách nuôi dạy con.