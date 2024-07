Thói quen rửa mặt giúp Song Hye Kyo trẻ mãi không già

Diễn viên 43 tuổi luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện nhờ vẻ đẹp trẻ trung. Ảnh: Instagram kyo1122

Hơn 20 năm hoạt động showbiz, Song Hye Kyo luôn được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn. Xuất hiện trong lễ trao giải Blue Dragon Series mới đây, nữ diễn viên nhận được vô vàn lời khen về nhan sắc trẻ đẹp "quên tuổi".

Tiết lộ về thói quen làm đẹp, chống lão hóa, Song Hye Kyo cho biết thường dùng sữa ấm để rửa mặt. Nữ diễn viên 43 tuổi dùng sữa tươi không đường, hâm ấm đến khoảng 32 độ, thoa đều lên da sau bước dùng sữa rửa mặt.

Sữa tươi là nguyên liệu làm đẹp được ưa chuộng từ thời xa xưa. Nó chứa AHA và axit lactic có tác dụng làm sạch sâu, loại bỏ tế bào chết, giúp da mịn màng hơn. Hàm lượng vitamin B, D, E dồi dào trong sữa tươi giúp loại bỏ hắc sắc tố, làm mờ vết thâm, nám, giúp da đều màu hơn. Ngoài ra, sữa tươi còn giúp tăng sinh collagen, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da, làm chậm tốc độ lão hóa. Thường xuyên sử dụng sữa tươi để rửa mặt giúp làn da khỏe khoắn, mịn màng hơn. Dưới đây là hai cách dùng sữa tươi để làm đẹp da.

Song Hye Kyo duy trì thói quen dùng sữa tươi ấm để rửa mặt. Ảnh: Instagram kyo1122

1. Dùng sau bước rửa mặt

Sau bước làm sạch da với tẩy trang và sữa rửa mặt, bạn có thể dùng sữa tươi ấm thoa đều lên da để làm sạch sâu, đồng thời cấp ẩm, bù đắp dưỡng chất đã mất đi. Dùng sữa tươi ở bước này giúp nuôi dưỡng làn da, tạo điều kiện tốt nhất để da hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp đó. Lưu ý, chỉ nên sử dụng sữa tươi sau bước rửa mặt từ 2- lần mỗi tuần, tránh lạm dụng.

2. Đắp mặt nạ lotion sữa tươi

Bạn dùng vài miếng bông tẩy trang hoặc mặt nạ giấy thấm đẫm sữa tươi rồi đắp lên da. Để khoảng 5 phút rồi gỡ mặt nạ, rửa sạch lại với nước. Lớp màng mỏng protein, chất béo và các chất chống oxy hóa trong sữa tươi giúp tăng đề kháng cho da, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, làm chậm tốc độ lão hóa.

Song Hye Kyo tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Ảnh: Instagram kyo1122

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu. Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016), The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bị bạo hành trong phim The Glory. Song Hye Kyo nên duyên cùng tài tử Song Joong Ki sau khi đóng chung Hậu duệ mặt trời. Cặp sao kết hôn năm 2017 và ly hôn sau đó hai năm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]