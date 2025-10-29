3 món ăn sáng nhẹ bụng, ấm người, hỗ trợ giảm cân

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch là món ăn sáng đơn giản, dễ làm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bột yến mạch nóng nấu với sữa ít béo hoặc nước, thêm một muỗng protein (sữa chua Hy Lạp hoặc bột whey) và vài hạt chia cùng một ít quả mọng là bữa sáng lý tưởng để giảm cân. Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan, giúp làm chậm tiêu hóa, ổn định đường huyết và tăng cảm giác no. Nghiên cứu chỉ ra bột yến mạch làm giảm cảm giác đói và có lợi cho kiểm soát trọng lượng cơ thể. Khi kết hợp với nguồn đạm buổi sáng, hiệu quả giảm cảm giác thèm ăn và duy trì no được tăng cường, hỗ trợ giảm tổng năng lượng nạp vào trong cả ngày.

Súp rau củ

Súp rau củ nấu bằng nước hầm xương hoặc nước miso bổ sung protein, tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Súp rau củ dùng nước ninh xương hoặc nước miso, nấu với nhiều rau lá, nấm, vài miếng đậu phụ hoặc ức gà xé là món ăn sáng đơn giản mà giàu dinh dưỡng. Súp có mật độ năng lượng thấp, nhiều nước và chất xơ nhưng ít calo, vì vậy ăn một bát súp ấm trước bữa chính đã được chứng minh làm giảm lượng năng lượng tiêu thụ sau đó và tăng cảm giác no. Khi thời tiết lạnh, một bát súp không chỉ mang lại cảm giác ấm, an toàn mà còn giúp bạn kiểm soát khẩu phần cả ngày. Miso (tương lên men) còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột và cung cấp protein thực vật, tuy cần lưu ý lượng muối.

Trứng hấp

Trứng hấp mềm như thạch, tan trong miệng, là món ăn sáng bổ dưỡng.

Trứng chưng hấp kèm rau xanh và vài lát gừng hoặc rắc một chút quế là gợi ý bữa sáng cho người ăn kiêng. Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, dễ tiêu và nhẹ bụng. Nghiên cứu chỉ ra bữa sáng giàu đạm giúp làm giảm cơn đói, hỗ trợ kiểm soát lượng calo cả ngày. Thêm gừng hoặc quế không chỉ tạo cảm giác ấm, dễ chịu trong ngày lạnh mà còn có thể tăng nhẹ hiệu ứng nhiệt sinh học, thúc đẩy tiêu hao năng lượng trong cả ngày.