Vera Wang hở bất chấp tuổi 77

Vera Wang, 77 tuổi, khoe vòng eo thon gọn trong bộ trang phục đen ton sur ton phụ kiện. Vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác của bà thu hút chú ý, khi bà góp mặt tại bữa tiệc dành cho các ứng cử viên BAFTA ở London.

Bộ trang phục hai mảnh của Vera Wang gồm áo quây crop top và chân váy maxi cùng màu, giúp bà khoe trọn vóc dáng săn chắc. Vera phối bộ trang phục với găng tay da dài, một chiếc mũ đen ngoại cỡ và găng tay lông màu xám đậm.

Lễ trao giải British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) 2026 diễn ra ngày 22/2 tại London, Anh. Đây là lễ tôn vinh các bộ phim và nghệ sĩ xuất sắc của năm trước, thường diễn ra mỗi năm vào khoảng tháng hai như một trong những sự kiện quan trọng của mùa trao giải điện ảnh quốc tế.

Vera Wang chụp ảnh cùng Kate Hudson, kèm theo chia sẻ: 'Hạnh phúc khi hội ngộ'.

Vera Wang bày tỏ niềm vui khi tặng fan chữ ký: 'Thời gian cho fan, thời gian cho gia đình, thời gian vui vẻ! Cảm ơn từng người trong số các bạn vì sự ủng hộ và tình bạn, ngay cả khi trời mưa'.

Vera Ellen Wang sinh năm 1949 tại New York, có cha mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ vào giữa thập niên 1940. Ở tuổi 21, bà đảm nhận vai trò biên tập viên tại Vogue ngay sau khi tốt nghiệp trường Sarah Lawrence College, trở thành biên tập viên trẻ nhất tạp chí danh tiếng này. Sau 17 năm, Vera rời Vogue và chuyển sang thiết kế phụ kiện cho Ralph Lauren. Hai năm sau, bà thành lập thương hiệu thời trang riêng ở tuổi 40 và dần trở thành cái tên mang tính biểu tượng trong lĩnh vực váy cưới. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của bà hiện khoảng 650 triệu USD.