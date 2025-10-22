4 loại thực phẩm bổ sung quá nhiều khiến da dưỡng mãi vẫn không đẹp

1. I-ốt

Dù i-ốt rất cần thiết cho sức khỏe tuyến giáp, bổ sung không đúng cách có thể làm trầm trọng thêm mụn trứng cá và thúc đẩy viêm da. Dư thừa i-ốt làm tăng sản xuất dầu và có thể gây kích ứng lỗ chân lông, dẫn đến mụn trứng cá, đặc biệt là xung quanh cằm và xương hàm.

I-ốt thường có trong các loại vitamin tổng hợp và thực phẩm bổ sung, vì vậy ngay cả khi không chủ đích bổ sung chất này, bạn vẫn rất dễ nạp vào cơ thể liều lượng cao hơn so với nhu cầu. Trừ khi được chẩn đoán thiếu i-ốt và có tư vấn từ bác sĩ, còn không, tốt nhất bạn nên tránh dùng thực phẩm bổ sung liều cao. Tốt nhất nên bổ sung theo cách tự nhiên, thông qua các nguồn thực phẩm như cá hoặc trứng.

Thực phẩm bổ sung có thể là một giải pháp lý tưởng để đảm bảo cơ thể nhận được đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển, song cần tham khảo ý kiến của chuyên gia. Việc tự ý tiêu thụ, lạm dụng thực phẩm bổ sung có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.

2. Biotin

Biotin được quảng cáo là loại thực phẩm bổ sung thần kỳ cho tóc, da và móng, nhưng với liều lượng lớn, nó có thể gây tác dụng ngược. Quá nhiều biotin có thể cản trở sự hấp thụ vitamin B5 - một dưỡng chất cần thiết cho da để điều hòa sản xuất dầu và duy trì độ ẩm. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn, đặc biệt là ở những người dễ bị mụn trứng cá.

3. Sắt

Sắt rất quan trọng cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh và làn da rạng rỡ, nhưng việc bổ sung quá mức khi không cần thiết cũng có thể gây ra vấn đề. Quá nhiều sắt trong cơ thể có thể tạo ra stress oxy hóa, gây tổn thương tế bào da và góp phần gây xỉn màu, lão hóa sớm, thậm chí là viêm nhiễm nặng hơn. Tốt nhất, chỉ bổ sung chất này khi bạn được bác sĩ chẩn đoán thiếu sắt và có chỉ định bổ sung.

Bổ sung sắt cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống hàng ngày được xem là an toàn hơn cả.

4. Vitamin A

Vitamin A nổi tiếng với những lợi ích cho da, đặc biệt trong các loại retinoid bôi ngoài da giúp làm mịn và sáng da. Tuy nhiên, khi dùng liều cao dưới dạng thực phẩm bổ sung, vitamin A có thể trở nên độc hại và gây khô da, dẫn đến bong tróc, tăng độ nhạy cảm và thậm chí là tổn thương gan theo thời gian.

Việc lạm dụng vitamin A rất dễ xảy ra vì nhiều loại vitamin tổng hợp và thực phẩm bổ sung đã chứa sẵn vitamin A. Đối với hầu hết mọi người, việc bổ sung vitamin A từ trái cây và rau củ giàu beta-carotene (như cà rốt, khoai lang) là cách tiếp cận an toàn và thân thiện với làn da hơn cả.