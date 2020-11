10 loại nước hoa mùa thu bạn sẽ muốn xịt quanh năm

Đó là một mùi hương tươi sáng, lấp lánh, và những nốt hương mọng nước như táo xanh, mật hoa... và một lớp xạ hương phức tạp làm cho nó chuyển tiếp hoàn hảo từ mùa hè sang mùa thu.

Sự khởi đầu của mùa thu là “con dao hai lưỡi” cuối cùng. Một mặt, chắc hẳn nhiều người sẽ tiếc những ngày hè yêu dấu trên bãi biển với outfit mát mẻ hay bikini nóng bỏng. Mặt khác, chào đón cái se se lạnh của mùa thu với nồng nàn hoa sữa, tràn ngập áo len, những bộ trang phục sang chảnh... Và tất cả các loại nước hoa mới ra mắt. Chúng tôi giới thiệu với bạn 10 mùi hương mùa thu đẹp tinh tế, gợi cảm và gây thương nhớ.

Lancôme Idôle Eau de Parfum ($ 99)

Với thiết kế đơn giản, kiểu dáng ngọt ngào, Lancôme Idôle Eau de Parfum được tạo ra bởi ba người phụ nữ nước hoa và pha trộn cam bergamot, lê ngon ngọt, hoa hồng, hoa nhài, vani, xạ hương trắng và hoắc hương cho một kết thúc nhẹ nhàng.

Gucci Mémoire d'une Odeur Eau de Parfum ($ 120)

Harry Styles là nàng thơ của loại nước hoa mơ mộng này và nếu bạn chưa xem đoạn phim của thương hiệu, chúng tôi khuyên bạn nên làm điều đó ngay lập tức. Trong lúc này, chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe về mùi hương. Màu xanh lá cây và đất, nó có ghi chú của hoa cúc La Mã, hoa nhài san hô và vani, mà thương hiệu mô tả là "phổ quát" và "không được gán cho một giới tính hoặc thời gian."

Yves Saint Laurent Libre Eau De Parfum ($ 104)

Nếu như đã trót yêu mùi hương này, tin chắc rằng bạn sẽ không thể cưỡng lại việc phun nó mỗi ngày. YSL đứng sau một số mùi hương được yêu thích và mang tính biểu tượng nhất, vì vậy thật sự không có gì ngạc nhiên khi Libre đáng yêu đến thế. Hãy cảm nhận về những bông hoa ấm áp, hoàn hảo như tinh chất hoa oải hương, hoa cam và xạ hương.

Henry Rose Smyth Eau de Rose ($ 120)

Henry Rose, bắt đầu từ đâu? Được thành lập bởi huyền thoại Michelle Pfeiffer. Đây là dòng nước hoa đầu tiên được tạo ra với độ trong suốt 100% thành phần. Mọi loại nước hoa đều an toàn và bền vững và các chai thậm chí được làm từ 90% thủy tinh tái chế. Hiện tại, có bảy mùi hương khác nhau để lựa chọn: Jake's House, Torn, Fog, Dark Is Night, Queens & Monsters và Last Light. Tất cả đều tuyệt đẹp như nhau, tùy thuộc vào sở thích của riêng bạn, hãy khám phá và cảm nhận về nó.

Tuy nhiên, đối với mùa thu, lời khuyên dành cho bạn là nên sắm sản phẩm đầu tay hoàn toàn mới có tên Smyth. Đó là một mùi hương tươi sáng, lấp lánh, và những nốt hương mọng nước như táo xanh, kem dưa hấu, mật hoa, hoa nhài sao, trà trắng, gỗ trắng, gỗ đàn hương và một lớp xạ hương phức tạp làm cho nó chuyển tiếp hoàn hảo từ mùa hè sang mùa thu.

Clive Christian 20th Anniversary Collection Iconic Feminine ($395)

Đó là một sự phô trương, nhưng hương thơm siêu đậm đặc này từ nhà nước hoa huyền thoại Anh Clive Christian đáng giá từng xu. Hương đầu là nghệ tây (loại gia vị đắt nhất thế giới), hương giữa là hoa hồng Damask và hương cuối là mật ong (có nguồn gốc trực tiếp từ mật ong ở miền Nam nước Pháp) hỗn hợp phong phú kéo dài suốt 8 giờ trên làn da của bạn và được mô tả là "hoa hổ phách" hoàn hảo.

Tom Ford Métallique ($195)

Tom Ford là người tạo ra vô số mùi hương được sùng bái yêu thích , nhưng hãy xem xét chai nước hoa Métallique tinh túy này. Trong đó lớp vani luxe và gỗ đàn hương kết hợp với các mùi quyến rũ của mùa lễ hội như balsam, heliotrope và hạt tiêu hồng. Kết quả cho ra một mùi hương độc đáo và gây nghiện cao.

Skylar Willow Eau de Toilette ($ 78)

Nước hoa tự nhiên vẫn có mùi tinh vi (và thực sự tồn tại trên da) chắc chắn không phải là một tá trong ngành công nghiệp nước hoa. Đó là lý do tại sao chúng ta bị ám ảnh bởi Skylar, một bộ sưu tập các mùi hương tự nhiên, không độc hại, ngửi thấy mùi tuyệt vời không có các hóa chất độc hại hoặc các chất gây dị ứng tiềm năng. Willow là hương gỗ, tươi tốt và gợi nhớ đến chuyến đi bộ hoàn hảo ngoài trời hay còn gọi là sự bổ sung hoàn hảo cho tủ quần áo mùa thu của bạn.

D.S. & Durga First Light Five Boroughs ($175)

Lấy cảm hứng từ The Alienist: The Angel of Darkness của TNT (dựa trên cuốn sách tuyệt vời của Caleb Carr), lần ra mắt nước hoa mới này đầy sự bí ẩn và ám ảnh. Sâu lắng, ngây thơ, nổi loạn và nhuốm màu cáu kỉnh khá hoàn hảo cho nước hoa mùa thu, linalool, dockwoods, hoa adirondack, ion ion tím, heliotropin, "nitro musk", và bootleg fougère.

Chanel Gabrielle Eau de Parfum ($ 135)

Sẽ không có loại nước hoa nào hoàn thiện nếu không có chai Chanel, vì vậy chúng tôi rất vui được giới thiệu với bạn một trong những mùi hương yêu thích của chúng tôi, đặc biệt hoàn hảo cho mùa thu. Hãy xem xét Gabrielle - mùi hương hoa cổ điển của bạn với một kiểu nắp xoắn cổ tích. Chuyên gia nước hoa nổi tiếng Olivier Polge đã tạo ra mùi hương này để thể hiện một bông hoa tưởng tượng. Đó là những phần bằng nhau phong phú, màu xanh lá cây và thanh lịch nhờ các nốt hương chiến lược như hoa nhài, hoa cam, Grasse tuberose và ylang-ylang.

Maison Margiela Paris Replica Whispers In The Library ($130)

Chúng tôi “bỏ phiếu” cho bộ sưu tập Bản sao của Maison Margiela và đặc biệt là chúng tôi đang ưu tiên loại nước hoa ấm cúng này, đặc biệt, giữa các kệ xếp chồng lên nhau vào mùa thu này. Như cái tên gọi của nó, mùi hương này là một phần hạt tiêu và một phần gỗ nhờ các điểm nhấn chính như tinh chất hạt tiêu, đậu tonka tuyệt đối, và gỗ tuyết tùng.

