Vì sao bạc đang tăng nhanh hơn vàng? Những điều nhà đầu tư cần biết trước khi xuống tiền

Vàng đã vọt lên mức cao kỷ lục khoảng 4.480 USD/ounce, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là một năm bứt phá hiếm có của kim loại quý được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống.

Tuy nhiên, bạc còn gây bất ngờ lớn hơn. Giá bạc tăng khoảng 138% từ đầu năm, chạm mức cao nhất lịch sử hơn 70 USD/ounce. Mức tăng này giúp bạc vượt xa vàng về hiệu suất trong năm nay.

Vì sao bạc lại tăng nhanh hơn vàng?

Theo các chuyên gia, mối quan hệ đặc biệt giữa hai kim loại này đóng vai trò quan trọng. Trong các chu kỳ tăng giá của kim loại quý, bạc thường tăng chậm hơn vàng ở giai đoạn đầu, sau đó bứt tốc mạnh đúng như những gì đang diễn ra hiện nay.

Một chỉ báo quan trọng là tỷ lệ vàng – bạc, tức số ounce bạc cần có để bằng giá một ounce vàng. Tỷ lệ này đã thu hẹp mạnh, từ mức khoảng 104:1 hồi tháng 4 xuống còn khoảng 64:1 hiện nay, cho thấy bạc đang được định giá lại nhanh chóng so với vàng.

Ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn được coi là “vàng của người ít vốn” vì giá thấp hơn, giúp nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn khi muốn nắm giữ kim loại quý vật chất. Khi kỳ vọng lạm phát tăng và lãi suất có xu hướng giảm, dòng tiền có xu hướng tìm đến bạc song song với vàng.

Đặc biệt, bạc còn mang tính chất kim loại công nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong điện tử và năng lượng mặt trời. Khi điều kiện tài chính nới lỏng hơn, hoạt động đầu tư sản xuất tăng lên có thể kéo theo nhu cầu bạc, góp phần đẩy giá kim loại này đi xa hơn vàng.

Đầu tư vào kim loại quý mang ý nghĩa gì trong bối cảnh hiện nay?

Nhà đầu tư thường tìm đến vàng, bạc hay các kim loại quý khác để phòng ngừa lạm phát và bất ổn kinh tế. Những tài sản này có xu hướng biến động khác với cổ phiếu và trái phiếu, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

So với vàng, bạc có biên độ dao động giá lớn hơn do vừa mang tính đầu tư vừa mang tính công nghiệp, đồng thời kém thanh khoản hơn. Điều này đồng nghĩa với cơ hội lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn hơn.

Nhà đầu tư có thể tiếp cận kim loại quý thông qua các quỹ ETF, hợp đồng tương lai, cổ phiếu các công ty khai thác, hoặc các quỹ đầu tư tổng hợp kim loại quý. Đây là những hình thức phổ biến, thuận tiện và có tính thanh khoản cao.

Ngoài ra, việc nắm giữ vật chất như vàng, bạc miếng, tiền xu hay trang sức cũng là một lựa chọn, nhưng đi kèm là bài toán lưu trữ, bảo quản và chi phí an toàn.