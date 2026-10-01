TP.HCM giao SJC thu 15.440 tỷ đồng trong năm 2026

Theo quyết định giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của UBND TP.HCM với Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng phải đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Thành phố giao SJC đạt tổng doanh thu dự kiến khoảng 15.440 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 165,6 tỷ đồng.

Con số này tăng qua từng năm, đến 2030, SJC dự kiến đạt doanh thu 22.606 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 242,4 tỷ đồng.

Năm 2026, cơ quan chủ quản giao SJC thực hiện doanh thu khoảng 15.440 tỷ đồng. (Ảnh: H.Linh)

Thành phố cũng giao tổng vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển của SJC trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến 15 tỷ đồng.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển, UBND TP.HCM yêu cầu Hội đồng thành viên Công ty rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp với các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với mục tiêu 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

UBND TP.HCM yêu cầu Kiểm soát viên Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược theo quy định.

Năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán của SJC, cho thấy công ty ghi nhận doanh thu thấp kỷ lục, giảm khoảng 56% so với năm 2024, chỉ đạt hơn 14.030 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất trong 10 năm qua.

Dù doanh thu giảm sâu, nhưng doanh nghiệp lại ghi nhận mức lãi sau thuế cao kỷ lục, với gần 426 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin (năm 2014). Mức lãi này cao gấp nhiều lần so với mục tiêu lãi sau thuế mà SJC đặt ra cho năm 2025, chỉ gần 89 tỷ đồng.

Tính trung bình mỗi ngày kinh doanh của năm 2025, SJC có lời hơn 1,16 tỷ đồng.

Lãi tăng cao được lý giải nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh 58%, xuống 13.289 tỷ đồng. Chi phí nguyên liệu, vật liệu của SJC cũng giảm sâu từ 7.347 tỷ đồng xuống 2.326 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí thường xuyên trong năm có xu hướng giảm. Giảm mạnh nhất là chi phí bán hàng, giảm đến 36%. Trong năm 2025, chi phí bán hàng chỉ khoảng 47,34 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lên hơn 74 tỷ đồng.

Năm 2024 và 2025, SJC có lãi bùng nổ vượt xa mức dự báo kế hoạch kinh doanh.

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận đến cuối 2025, SJC có hàng tồn kho hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm (khoảng 1.568 tỷ đồng) nhưng trong năm, công ty không trích lập dự phòng hàng tồn kho.

Tổng tài sản đến hết năm 2025 cũng tăng hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm trước, lên hơn 2.500 tỷ đồng.

Doanh nghiệp luôn duy trì một cơ cấu nguồn vốn với nợ vay thấp. Tổng nợ phải trả chỉ chiếm 23% vốn, với 577 tỷ đồng.

SJC thành lập năm 1988, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, với vốn điều lệ hơn 1.358 tỷ đồng. Công ty từng có doanh thu hơn 72.000 tỷ đồng trước khi có Nghị định 24 quy định về hoạt động kinh doanh vàng được ban hành năm 2012.