Ngân hàng rao bán trứng gà

Thu giữ trứng gà, nhà ăn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo về việc bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Tính đến 23/9, khoản nợ của riêng Công ty CP Ba Huân là hơn 494 tỷ đồng, trong đó gần 462 tỷ đồng nợ gốc và hơn 32 tỷ đồng nợ lãi. Công ty Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa còn nợ hơn 130 tỷ đồng. Như vậy, tổng hai khoản nợ BIDV đưa ra rao bán gần 625 tỷ đồng.

BIDV rao bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân.

Đáng chú ý, khối tài sản bảo đảm rất lớn và gắn trực tiếp với hệ thống sản xuất của Ba Huân. Với Công ty CP Ba Huân, BIDV liệt kê tài sản bảo đảm là nhà máy tại Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương gồm 4 thửa đất liền kề tổng diện tích 176.070 m2, 22 dãy chuồng chăn nuôi gà, nhà điều hành, nhà ấp và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất cám.

Khoản nợ này còn được doanh nghiệp bảo đảm bằng nhiều tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi gồm hai nhà máy tại Tân Uyên, Bình Chánh (TP HCM), một số thửa đất, chuồng trại chăn nuôi gà cùng các công trình phụ trợ và hệ thống máy móc, thiết bị.

Tài sản bảo đảm còn có nhà máy xử lý trứng tại Bình Chánh (TPHCM) với diện tích đất hơn 6.364 m2, cùng hệ thống MOBA-Omnia FT330 nhập khẩu từ Hà Lan năm 2021 dùng để phân loại, soi chiếu, kiểm tra, in và đóng gói trứng. Ngoài ra còn có các khoản phải thu, hàng tồn kho gồm trứng, gà, thức ăn và 100% vốn góp của Ba Huân tại Công ty Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Một tài sản bảo đảm chung cho hai công ty là nhà máy tại Thạnh Hóa (Long An cũ) gồm 9 thửa đất tổng diện tích 244.386 m2, 14 dãy chuồng chăn nuôi cùng văn phòng, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân.

Mới đây, Thuế cơ sở 6 TPHCM công bố danh sách nợ thuế tính đến hết tháng 7, Công ty CP Ba Huân nợ hơn 30 tỷ đồng tiền thuế. Trước đó, tháng 11/2025, Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2 ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Ba Huân bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Lý do cưỡng chế là doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ bị cưỡng chế tại thời điểm đó là hơn 51 tỷ đồng.

Chi tiết tài sản bảo đảm của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa tại BIDV.

Cũng trong giai đoạn này, Bảo hiểm Xã hội TPHCM công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên. Trong danh sách, Ba Huân có 401 lao động và chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 6,5 tỷ đồng.

Công ty CP Ba Huân vốn được doanh nhân nổi tiếng Phạm Thị Huân - còn gọi là bà Ba Huân gây dựng. Đây là một trong những doanh nghiệp trứng hàng đầu của TPHCM và khu vực phía Nam. Bà Huân từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

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HDBank thông báo thu giữ 26 thửa đất cùng nhiều quyền tài sản của Địa ốc Hoàng Quân.

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