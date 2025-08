Thời tiết nắng nóng như “thiêu đốt”, choáng với mức sử dụng điện của người dân Hà Nội

Tiền điện tăng vọt

Nhận thông báo hoá đơn tiền điện lên tới 1,4 triệu đồng, chị Phan Thu Trang, trú tại phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết, đây là tháng chị phải đóng tiền điện cao nhất từ trước đến nay.

“Bình thường nhà tôi chỉ hết khoảng 700-800 nghìn đồng tiền điện một tháng nhưng tháng này tăng lên đến 1,4 triệu đồng, cao kỷ lục. Tuy nhiên, tháng vừa rồi trời nóng, nhà tôi cũng sử dụng điện nhiều kỷ lục nên mới hết nhiều tiền như vậy”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, thời tiết liên tục nắng nóng, nhà chị lại có con nhỏ nên hầu như chiếc điều hoà 9.000 BTU trong phòng ngủ phải bật liên tục 24/24. Ngoài ra, nhà có 4 chiếc quạt làm mát thì 3 chiếc phải bật thường xuyên, điều hoà phòng khách với công suất 18.000BTU thi thoảng vẫn phải bật.

Điều hoà không khí tiêu tốn lên tới 80% lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình khiến tiền điện tăng vọt vào những ngày nắng nóng.

“Nhà tôi rất ý thức trong việc tiết kiệm điện như tắt các thiết bị không cần thiết. Khi cả nhà sinh hoạt ở phòng khách thì chỉ bật 1 điều hoà, đêm cũng chỉ bật 1 chiếc điều hoà ở phòng ngủ”, chị Trang cho hay.

Tự nhận mình là người “chịu nhiệt” tốt nhưng chị Hồng, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) cũng cho rằng, mấy ngày vừa qua gia đình chị phải thường xuyên bật điều hoà vì trời quá nóng.

“Từ khi sinh bạn thứ 3, người tôi rất lạnh và không nằm được điều hoà. Thời gian trước, nhiều đêm, cả nhà phải bật điều hoà nhưng tôi chỉ dùng một chiếc quạt nhỏ ở phòng khác vì không nằm được điều hoà. Vậy mà mấy hôm nay trời nóng như thiêu đốt, tôi phải chui vào phòng điều hoà ngồi rồi”, chị Hồng nói.

Thời gian bật điều hoà nhiều hơn tháng trước nên chị Hồng cho biết, tiền điện tháng này gia đình chị tăng thêm 300 nghìn đồng.

Trên các hội nhóm, mạng xã hội, chủ đề tiền điện tăng vọt được bàn luận sôi nổi vào những ngày đầu tháng 8. Nhiều người cho rằng, hoá đơn tiền điện tăng bất thường nhưng cũng nhiều người cho biết, hoá đơn tiênd điện tăng là do nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, chủ đề tiền điện thu hút hàng nghìn người vào bình luận, chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình).

Choáng với mức tiêu dùng điện tại Hà Nội

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ngoài trời liên tục dao động trong khoảng 37–39°C, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố lên tới 5.988MW vào lúc 13h20 ngày 4/8/2025, cao nhất từ trước đến nay. So với ngày 1/8, công suất tiêu thụ điện trưa ngày 4/8/2025 đã tăng tới 1.300MW.

Đơn vị này khuyến cáo, khách hàng cần tăng cường thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức 37-39°C, khiến các thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, quạt điện phải hoạt động nhiều hơn và lâu hơn để duy trì hiệu quả, dẫn tới lượng điện tiêu thụ tăng cao dù thời gian sử dụng không thay đổi.

Lượng điện tiêu thụ của người dân Hà Nội lập kỷ lục cao chưa từng có vào ngày 4/8. (Ảnh: EVNHANOI).

Theo nghiên cứu, điều hòa nhiệt độ là thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều nhất trong mùa hè. Lượng tiêu thụ điện của điều hòa nhiệt độ chiếm từ 28-64%, có khi đến 80% tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình. Nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2-3% tùy loại. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ C thì lượng điện tiêu thụ tăng 10%.

Chính bởi nguyên lý vận hành trời càng nóng thì máy điều hòa càng tốn điện, do đó, có thể cùng mức sử dụng 8-10 tiếng/ngày, nhưng điều hòa chạy trong nền thời tiết 35-40 độ C sẽ tốn điện hơn hẳn dịp đầu hè, khi nền nhiệt độ khoảng 30-35 độ C.

Đó là chưa kể, lượng điện năng tiêu thụ “âm thầm” do thói quen sử dụng. Cứ hạ 1 độ C trong phòng điều hòa lại tốn thêm 1,5-2% lượng điện tiêu thụ. Khi trong nhà sử dụng đồng thời nhiều điều hòa hoặc kết hợp với các thiết bị khác như tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước, máy lọc không khí... thì con số tiêu thụ điện có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với mùa đông.

Để chủ động hơn trong việc kiểm soát lượng điện tiêu thụ, hạn chế việc hóa đơn tiền điện “leo thang” thì người tiêu dùng nên tắt các thiết bị điện không cần thiết. Đồng thời, hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của tiêu thụ điện từ 10h00 - 14h00 và từ 19h00 - 23h00 hàng ngày; Ưu tiên các sản phẩm tiết kiệm điện như chuyển sang dùng bóng đèn LED, điều hòa Inverter…