The Coffee House bịt ổ điện bị khách phản ứng, giới kinh doanh nói gì?

Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều chi nhánh The Coffee House đã bịt ổ điện, một số "chữa cháy" bằng ổ cắm di động khiến không gian quán trở nên nhếch nhác.

Nhiều khách hàng bày tỏ sự bức xúc bởi việc vào quán cà phê không chỉ để mua thức uống mà còn "mua không gian" và các tiện ích đi kèm. Thậm chí có khách hàng còn lên tiếng tẩy chay, đòi đánh giá 1 sao cho quán cà phê.

Fanpage của The Coffee House sau đó đã lên tiếng, gọi đó là "những bước điều chỉnh nhỏ để làm mới không gian" – với mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn và thú vị hơn mỗi khi ghé thăm.

Thông báo chính thức của The Coffee House sau khi khách hàng phản ứng

Một ổ điện bị bịt kín. Ảnh: Mạng xã hội

Các ổ điện tại The Coffee House sẽ được bố trí theo từng khu vực – để khách hàng dễ dàng lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu. Chuỗi quán cà phê này sẽ tạm thời hạn chế sử dụng ổ cắm trong bán kính 2 mét quanh khu vực quầy nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Bình luận về diễn biến này, ông Trần Khải Minh Nhật, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban đào tạo Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA), cho rằng chuỗi The Coffee House đang có dấu hiệu "khủng hoảng truyền thông" do sự phối hợp trong nội bộ khi làm mới The Coffee House chưa tốt.

Khách hàng ngồi cà phê The Coffee House sử dụng laptop khá nhiều

"Đáng ra, bộ phận truyền thông phải có thông báo, hỏi ý kiến khách hàng để ghi nhận ý kiến, cảm xúc của họ trước khi tiến hành thay đổi thay vì có những ý kiến tiêu cực rồi mới lên tiếng" – ông Nhật nhận xét.

Cũng theo ông Nhật, The Coffee House tái định vị mình khi về chủ mới (Golden Gate) là điều dễ hiểu khi mô hình cũ không còn phù hợp với thói quen và văn hóa cà phê hiện tại của Gen Z và Gen Alpha.

Việc The Coffee House phân chia khu vực để phù hợp với các nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau như: làm việc, trải nghiệm cà phê cũng là điều hợp lý và cân bằng bài toán về tài chính.

"Thực tế, nhu cầu đến quán cà phê để làm việc của khách hàng là rất lớn và đã có nhiều chuỗi quán cà phê chuyên phục vụ phân khúc khách hàng này. Họ mở cửa 24/24 và rất thành công, khách luôn đông, thậm chí là sẽ mua thẻ thành viên để sử dụng lâu dài" – ông Nhật chia sẻ.