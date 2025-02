"Ông trùm" lẩu nướng Golden Gate vừa thâu tóm The Coffee House giàu cỡ nào?

Chuỗi The Coffee House tăng mạnh vốn trước khi đổi chủ

Ngay những ngày đầu năm 2025, thông tin "ông trùm" lẩu nướng Golden Gate thâu tóm The Coffee House đã khiến cả thị trường F&B chú ý. Cụ thể, vào đầu tháng 1/2025, CTCP thương mại dịch vụ Trà Cà Phê VN - đơn vị vận hành The Coffee House công bố ông Trần Việt Trung đã thay thế ông Ngô Nguyên Kha làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đáng chú ý, ông Trần Việt Trung đang đảm nhận vai trò Chủ tịch CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate). Cùng với đó, tờ Deal Street Asia đưa tin Golden Gate đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House của Seedcom.

Thương vụ M&A của "ông trùm" lẩu nướng sở hữu các thương hiệu như Gogi, Kichi Kichi, Manwah, Vuvuzela... diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của The Coffee House và Golden Gate đang lao dốc.

Ông Trần Việt Trung đảm nhận vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện của chủ chuỗi The Coffee House

Trong năm 2024, The Coffee House đã đóng hơn 30 cửa hàng tại nhiều thành phố lớn Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM... Đến nay, chuỗi còn 93 cửa hàng, giảm mạnh so với quy mô khoảng 150 địa điểm hồi cuối năm 2023.

Dù vậy, trước khi gia nhập "hệ sinh thái" F&B của Golden Gate, chủ của chuỗi The Coffee House cũng đã ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ.

Theo đó, trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào ngày 14/12/2024 cho thấy, vốn điều lệ của CTCP thương mại dịch vụ Trà Cà Phê VN - đơn vị vận hành The Coffee House tăng mạnh từ gần 150 tỷ đồng lên gần 409 tỷ đồng. Cổ đông nước ngoài là Ficus Asia Investment - công ty mẹ của Seedcom chỉ còn nắm gần 19% vốn The Coffee House, người được ủy quyền nắm giữ phần góp vốn này là bà Lê Thị Quỳnh Anh. Các cổ đông còn lại không được tiết lộ.

Ông chủ chuỗi Golden Gate là ai?

Trong khi đó, Golden Gate hiện quản lý và vận hành hơn 500 nhà hàng với trên 40 thương hiệu F&B tại 42 tỉnh, thành phố cả nước với hàng loạt thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Ashima, Kichi-Kichi, Gogi House, iSushi, Vuvuzela...

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 cho thấy, Golden Gate ghi nhận 6.289 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng gần 140 tỷ đồng. Gần như toàn bộ nguồn thu đều đến từ hoạt động bán thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh kể trên của Golden Gate đã giảm đáng kể so với năm liền trước với doanh thu suy giảm 10% và lợi nhuận sau thuế giảm tới 79%.

Kết quả này khiến công ty không hoàn thành cả 2 mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra cho năm 2023. Thậm chí, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 vốn đã được Golden Gate đặt mục tiêu giảm 75% so với con số thực hiện của năm 2022.

Thời điểm cuối năm 2023, Golden Gate có tổng tài sản hơn 2.873 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.943 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ hơn 1.588 tỷ đồng xuống còn hơn 1.476 tỷ đồng. Phần lớn là nợ ngắn hạn chiếm hơn 1.364 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn chiếm hơn 646 tỷ đồng. Vay và nợ dài hạn ghi nhận hơn 110 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ gần 65 tỷ đồng hồi đầu năm.

Golden Gate có vốn chủ sở hữu gần 1.397 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng có hơn 1.432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dù có vốn chủ sở hữu nghìn tỷ, tuy nhiên vốn điều lệ của doanh nghiệp này lại khá khiêm tốn.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày 16/12/2024, Golden Gate có vốn điều lệ hơn 77,9 tỷ đồng. Danh sách cổ đông không được công bố chi tiết. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Đào Thế Vinh, sinh năm 1972, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc. Trong khi đó, ông Trần Việt Trung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Còn theo báo cáo quản trị năm 2024, CTCP Golden Gate Partners đang là cổ đông lớn nhất của Golden Gate với 43,5% vốn. Bên cạnh đó, Chủ tịch công ty Trần Việt Trung cũng nắm trực tiếp 4,97% vốn, vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thắng nắm giữ 3,21% vốn. Tổng giám đốc Đào Thế Vinh nắm 5,65% vốn còn Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tường nắm 10,9% vốn.

CTCP Golden Gate Partners được thành lập 6/2014, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ gần 356 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Hiện ông Trần Việt Trung cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp này.