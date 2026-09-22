Mua tượng 'vàng nguyên chất' từ phiên đấu giá tài sản công, về nhà phát hiện là đồng

Vụ kiện vừa được TAND Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, xét xử phúc thẩm và bản án đã có hiệu lực.

Theo bản án, tháng 5/2023, Công ty TNHH Đấu giá công Thái Nguyên, được Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây ủy nhiệm, tổ chức đấu giá trực tuyến một lô tài sản bị tịch thu trong các vụ án tham nhũng.

Trong số này có tượng Quan Âm được ghi là "bằng vàng nguyên chất", nặng 2 kg, trị giá 790.400 tệ (3,1 tỷ đồng). Sau 212 lượt trả giá, ông Khâu mua được với giá 845.100 tệ (3,3 tỷ đồng).

Doanh nhân này còn mua hơn 90 món đồ tại cùng phiên đấu giá, chủ yếu là vàng thỏi, với tổng số tiền hơn 5 triệu tệ (20 tỷ đồng).

Một tuần sau, ông đến kho tài sản công thuộc Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây nhận hàng. Do số lượng vật phẩm nhiều và thời gian bàn giao gấp, ông không kiểm tra từng món.

"Tôi tin tưởng đơn vị đấu giá, hơn nữa món hàng có giấy chứng nhận thẩm định và dấu đỏ nên không kiểm tra kỹ khi nhận", ông Khâu nói.

Giấy chứng nhận do Trung tâm Kiểm định và Thử nghiệm Chất lượng Sản phẩm Vàng Bạc Quốc gia tại Nam Kinh cấp. Khi nhập số kiểm định và mã truy vấn trên website của trung tâm, thông tin hiển thị đây là "Tượng vàng Quan Âm", nặng 2.000 gram, vàng 24K.

Giấy chứng nhận xác thực được đính kèm với "tượng Quan Âm" đang được đề cập. Ảnh: The Paper

Tuy nhiên, sau khi mang món đồ đã mua về nhà, ông Khâu phát hiện ra bức tượng bị phai màu. Ông liền kiểm tra bằng máy quang phổ và thấy rằng bức tượng chứa hơn 79,9% đồng, 20,08% kẽm và chỉ 0,01% bạc.

Sau đó, ông Khâu mang bức tượng "Quan Âm" đến kho tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây để yêu cầu hoàn tiền, nhưng bị từ chối. Ông Khâu để bức tượng "Quan Âm" trong phòng an ninh của kho rồi rời đi.

Sau các cuộc đàm phán, bức tượng "Quan Âm Vàng" đã được gửi vào két an toàn tại ngân hàng dưới sự chứng kiến của công chứng viên.

Sau khi các đơn kiến nghị của ông không thành công, vào tháng 5/2024, ông Khâu đã đệ đơn kiện Công ty Đấu giá Tài sản công TP Thái Nguyên và Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây.

Ông yêu cầu bị đơn hoàn trả giá đấu giá, trả lãi tương ứng, đồng thời bồi thường gấp 3 lần giá đấu giá.

'Tượng vàng' có nguồn gốc từ một vụ án hối lộ.

Quá trình xét xử, tòa xác định bức tượng là tài sản bị tịch thu trong một vụ án đưa hối lộ xảy ra năm 2012, được VKS quận Kiến Cao Bình, TP Thái Nguyên, bàn giao cho Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây năm 2021.

Hồ sơ thẩm định khi đó xác định đây là tượng Quan Âm bằng vàng nặng 2.000 gram, trị giá 790.400 tệ, thuộc nhóm kim loại quý và vàng nguyên chất.

Sau khi ông Khâu trả lại vật phẩm vì cho rằng đây là vàng giả, tòa yêu cầu Công an TP Thái Nguyên giám định chứng cứ điện tử về thời điểm ông nhận và mang tượng trở lại.

Kết quả cho thấy vật phẩm ông Khâu nhận và trả lại là cùng một bức tượng.

Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây không chấp nhận kết quả này và yêu cầu xác thực sinh trắc học. Tuy nhiên, ba đơn vị thẩm định đều từ chối vì vượt quá khả năng chuyên môn, "khó phân tích hiệu quả bằng công nghệ hiện có".

Do phía bị đơn không đưa ra được chứng cứ ngược lại, tòa chấp nhận kết quả giám định của công an.

Bức tượng đang tranh chấp sau đó được xác định khoảng 80% là đồng, phần còn lại là kẽm, không có vàng. Tòa sơ thẩm buộc các bị đơn hoàn lại tiền cho ông Khâu.

Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường gấp ba lần giá đấu không được chấp nhận do chưa đủ chứng cứ chứng minh hai bị đơn có ý định lừa đảo hoặc sơ suất nghiêm trọng.

Các bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án nhưng cấp phúc thẩm giữ nguyên phán quyết.

Đến nay, câu hỏi bức tượng Quan Âm bằng vàng nguyên chất ban đầu đang ở đâu và vì sao vật phẩm được đấu giá lại trở thành hợp kim đồng vẫn chưa có lời giải.

Ngày 18/9, Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây cho biết đã gửi thư cho VKS quận Kiến Cao Bình, đơn vị từng bàn giao bức tượng, thông báo vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.