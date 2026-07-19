Sếp doanh nghiệp và người nhà 'đua' bắt đáy cổ phiếu

"Bắt đáy" hàng triệu cổ phiếu

Cổ phiếu TDC của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã giảm khoảng 25% chỉ qua 1 tháng, những phiên gần đây thậm chí nằm sàn. Kết phiên cuối tuần qua, TDC giảm về mức 7.300 đồng/cổ phiếu.

Trong bối cảnh này, đồng loạt lãnh đạo TDC đăng ký mua vào cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/7-20/8. Cụ thể, ông Đoàn Văn Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TDC - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TDC để nâng sở hữu lên 0,8% vốn điều lệ.

Ông Lê Văn Hiền - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TDC - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TDC để nâng sở hữu lên 0,39% vốn điều lệ. Ông Hồ Hoàn Thành, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TDC - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 1,18% vốn điều lệ,

Như vậy, nếu hoàn tất giao dịch, ba lãnh đạo TDC dự kiến chi khoảng 14,6 tỷ đồng để mua vào 2 triệu cổ phiếu.

Con trai Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang muốn gom thêm cổ phiếu NLG.

Động thái đăng ký mua cổ phiếu cũng ghi nhận ở nhóm lãnh đạo, người thân liên quan doanh nghiệp bất động sản. Sau chuỗi điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đang ở vùng giá thấp. So với đỉnh gần nhất, NLG của CTCP Đầu tư Nam Long đã giảm gần 40%, kết thúc phiên 17/7 ở mức 24.850 đồng/cổ phiếu.

Ông Nguyễn Hiệp - con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang - vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 17/7-15/8. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiệp sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NLG lên 1,61%. Với thương vụ này, con trai Chủ tịch NLG dự kiến sẽ chi gần 25 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 7, ông Nguyễn Nam - con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang - cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG. Thời gian thực hiện từ ngày 8/7-6/8. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu NLG do ông Nam nắm giữ sẽ tăng từ 6,7 triệu đơn vị lên 7,7 triệu đơn vị, tương đương 1,6% vốn doanh nghiệp. Với thị giá khoảng 25.800 đồng/cổ phiếu tại thời điểm công bố, giá trị thương vụ ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm muốn mua 22 triệu cổ phiếu VietBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngân hàng.

Cụ thể, bà Trần Thị Lâm là mẹ ruột ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT VietBank - đã đăng ký mua vào 22 triệu cổ phiếu VBB nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/7-20/8 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Lâm sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VietBank lên 3,88%, với hơn 22,2 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Dương Nhất Nguyên đang nắm giữ khoảng 56 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn ngân hàng.

Cổ phiếu VBB vừa chào sàn HoSE ngày 14/7.

Động thái tăng sở hữu của bà Lâm diễn ra ngay sau khi cổ phiếu VBB chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Ngày 14/7, hơn 1,08 tỷ cổ phiếu VBB chính thức lên HoSE, trước đó mã này giao dịch trên sàn UPCoM. VietBank là ngân hàng thứ 22 niêm yết trên HoSE.

Sau 4 phiên giao dịch trên sàn mới, thị giá cổ phiếu VBB đã tăng gần 6%. Tạm tính giá một cổ phiếu VBB khoảng 14.500 đồng trong phiên giao dịch 17/7, bà Lâm sẽ cần chi khoảng 320 tỷ đồng cho thương vụ này.

Bà Trần Thị Lâm hiện là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, đồng thời là một trong những cổ đông sáng lập VietBank từ năm 2006.

Trường hợp khác đăng ký mua vào với khối lượng lớn, Công ty TNHH Thương mại N.T.P vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã: BWE).

Theo đó, Thương mại N.T.P đăng ký mua vào 995.000 cổ phiếu BWE nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/7 - 19/8 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, công ty sẽ tăng sở hữu lên 0,455% vốn tại Biwase.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT của Biwase cũng chính là Giám đốc của Thương mại N.T.P. Hiện, ông Phong đang sở hữu 3 triệu cổ phiếu BWE (tỷ lệ 1,36%).

Động thái của Thương mại N.T.P diễn ra ngay trước thời điểm chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Biwase. Theo kế hoạch, ngày 24/7, Biwase sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua hơn 31,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 7:1, giá chào bán 37.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 1.160 tỷ đồng.