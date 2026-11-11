Điện ảnh Việt và nghịch lý nghìn tỷ: Bình quân hơn 70% ghế tại rạp vẫn bỏ trống

Theo Báo cáo thị trường điện ảnh Việt Nam quý III/2026 do Cinemark thực hiện trên cơ sở dữ liệu Box Office Vietnam, trong 92 ngày từ 1/7 đến 30/9, thị trường ghi nhận tổng doanh thu 1.626,9 tỷ đồng. Con số này tương ứng 17,78 triệu lượt vé bán ra trên 643.514 suất chiếu có phát sinh doanh thu.

Báo cáo khảo sát 122 bộ phim tại 277 rạp thuộc 58 tỉnh, thành phố theo địa giới trước sáp nhập. Giá vé bình quân đạt 91.492 đồng, doanh thu trung bình khoảng 17,7 tỷ đồng/ngày và 2,53 triệu đồng/suất chiếu. Tỷ lệ lấp đầy phòng vé bình quân chỉ đạt 20,6%. Chỉ số này được tính trên các suất có bán vé, không bao gồm những suất không phát sinh vé.

Thị trường điện ảnh nghìn tỷ phụ thuộc vào số ít phim ăn khách

Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường điện ảnh Việt Nam là mức độ tập trung doanh thu rất cao. Trong tổng số 122 bộ phim được thống kê, chỉ 10 phim, tương đương 8,2% số lượng, đóng góp tới 72,8% tổng doanh thu phòng vé. Nếu mở rộng lên 12 phim dẫn đầu, tỷ trọng này tăng lên 77,2%.

Phần lớn doanh thu thị trường đang phụ thuộc vào một nhóm nhỏ tác phẩm có sức hút thương mại vượt trội, trong khi số đông phim còn lại phải cạnh tranh để chia sẻ chưa đến một phần tư doanh thu.

Diễn biến theo tháng phản ánh khá rõ sự phụ thuộc này. Tháng 7 ghi nhận doanh thu 491,3 tỷ đồng, trước khi tăng lên 571,6 tỷ đồng trong tháng 8 nhờ sự xuất hiện của các bom tấn quốc tế và phim Việt dịp lễ 2/9. Sang tháng 9, doanh thu đạt 564 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với tháng trước.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bức tranh thay đổi đáng kể nếu loại trừ đóng góp của một tác phẩm nổi bật. Riêng bộ phim Trại Buôn Người, khởi chiếu ngày 25/9, đã thu về 152,6 tỷ đồng trong sáu ngày cuối quý, chiếm 9,4% doanh thu toàn thị trường quý III và 27,1% doanh thu tháng 9.

Nếu không tính bộ phim này, doanh thu tháng 9 chỉ còn khoảng 411,4 tỷ đồng, giảm tới 28% so với tháng 8 và trở thành tháng có doanh thu thấp nhất quý. Tổng doanh thu quý III khi đó cũng giảm xuống còn 1.474,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu thị trường, phim nhập khẩu tiếp tục chiếm ưu thế với 901,6 tỷ đồng, tương đương 56,1% doanh thu đã xác định quốc tịch. Phim Việt đóng góp 705,9 tỷ đồng, chiếm 43,9%.

Trong nhóm phim ngoại, điện ảnh Mỹ áp đảo với 663,7 tỷ đồng, tương đương 41,3% doanh thu đã phân loại của toàn thị trường. Nhật Bản đứng tiếp theo với 182,5 tỷ đồng, trong khi Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc có quy mô doanh thu thấp hơn đáng kể.

Dù thua phim nhập khẩu về tổng doanh thu, phim Việt lại có tỷ lệ lấp đầy phòng vé cao hơn, đạt 23,6% so với 19,2%. Chênh lệch 4,4 điểm phần trăm cho thấy các suất chiếu phim nội có tỷ lệ ghế được bán cao hơn, dù chưa đủ cơ sở kết luận số vé bình quân trên mỗi suất lớn hơn.

Tuy nhiên, ngay trong nhóm phim Việt, doanh thu cũng tập trung đáng kể vào những tác phẩm nổi bật. Chỉ hai phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu và Trại Buôn Người đã đóng góp 51% doanh thu phim nội địa trong quý.

Một điểm đáng quan tâm khác là sự khác biệt về hiệu quả thương mại giữa các thể loại. Hoạt hình dẫn đầu với 347,3 tỷ đồng, tiếp đến là hài với 267,5 tỷ đồng và kinh dị với 213,9 tỷ đồng. Trong đó, phim hài có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, đạt 23,2%, còn kinh dị chỉ đạt 16,5%.

Cuộc đua chuỗi rạp và bài toán chuyển sự chú ý thành doanh thu

Bên cạnh sự phân hóa giữa các bộ phim, thị trường điện ảnh Việt Nam còn chứng kiến chênh lệch lớn về hiệu quả khai thác giữa các hệ thống rạp. CGV tiếp tục dẫn đầu với 41,8% thị phần doanh thu và 85 rạp có phát sinh vé trong kỳ khảo sát. Tuy nhiên, xét trên số lượng vé bán bình quân mỗi rạp, các chuỗi có mức giá vé thấp hơn lại ghi nhận kết quả đáng chú ý.

Cinestar đạt khoảng 141.000 vé/rạp trong quý, Beta đạt 126.000 vé/rạp, cao hơn đáng kể so với khoảng 70.000 vé/rạp của CGV và 55.000–60.000 vé/rạp của Lotte. Không chỉ dẫn về số vé, Cinestar còn ghi nhận doanh thu bình quân khoảng 8,8 tỷ đồng/rạp, cao hơn mức xấp xỉ 8 tỷ đồng của CGV.

Xét theo địa phương, TP. HCM tiếp tục là thị trường phòng vé lớn nhất với 560,3 tỷ đồng, chiếm 34,4% doanh thu cả nước. Hà Nội đứng thứ hai với 439,2 tỷ đồng, tương ứng 27%. Hai đô thị này đóng góp tổng cộng 61,4% doanh thu phòng vé toàn thị trường.

Dù vậy, Hà Nội lại có hiệu quả doanh thu bình quân trên mỗi rạp cao hơn. Với 42 rạp, doanh thu bình quân đạt 10,5 tỷ đồng/rạp, cao hơn khoảng 29% so với mức 8,1 tỷ đồng của TP. HCM, nơi có 69 rạp.

Doanh thu và tỷ lệ lấp đầy các rạp trong nước. Ảnh: Cinemark

Tỷ lệ lấp đầy tại Hà Nội cũng đạt 24,3%, so với 20,1% tại TP. HCM. Đà Nẵng còn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 25%, cao hơn mức trung bình toàn thị trường. Ngược lại, Bà Rịa – Vũng Tàu có 12 rạp nhưng doanh thu bình quân chỉ đạt 1,9 tỷ đồng/rạp, cùng tỷ lệ lấp đầy 14,1%, thấp nhất trong nhóm 12 địa phương dẫn đầu doanh thu.

Ngay trong một ngày, hiệu suất khai thác cũng chênh lệch đáng kể. Khung 17 – 21 giờ chỉ chiếm 29,3% tổng số suất chiếu nhưng tạo ra 39,5% doanh thu. Ngược lại, khung sáng chiếm 20,6% số suất nhưng chỉ đóng góp 11,6% doanh thu.

Ở khía cạnh tiếp thị, báo cáo cũng chỉ ra một thực tế đáng quan tâm: mức độ nổi tiếng và sự chú ý trên mạng xã hội không đồng nghĩa với thành công thương mại.

Trong dữ liệu theo dõi truyền thông tám phim Việt, thực hiện từ ngày 1/6 đến 2/11/2026, ba tác phẩm Trại Buôn Người, Hộ Linh Tráng Sĩ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu chiếm 78,6% trong tổng số khoảng 1,13 triệu lượt thảo luận. Tuy nhiên, Hộ Linh Tráng Sĩ đứng thứ hai về lượng thảo luận nhưng chỉ xếp thứ sáu về doanh thu trong nhóm khảo sát, do phần lớn sự chú ý gắn với các tranh cãi xung quanh bộ phim.

Dữ liệu còn cho thấy TikTok đóng góp 88% tổng tương tác dù chỉ chiếm 63% số bài đăng. Nội dung từ nghệ sĩ và diễn viên tạo ra trung bình 7.801 tương tác/bài, cao gấp 4,9 lần nội dung từ các kênh chính thức.

Dù vậy, hiệu quả truyền thông không chỉ được đo bằng lượt xem hoặc tương tác. Phân tích của Cinemark cho thấy số lượng tài khoản chủ động thảo luận có tương quan với doanh thu cao hơn tổng lượt thảo luận, nhưng kết quả dựa trên mẫu nhỏ và chưa chứng minh quan hệ nhân quả.