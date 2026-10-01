Sắp đấu giá loạt biển số "ngũ quý, sảnh tiến" siêu đẹp

Đấu giá biển số ô tô, xe máy kể từ khi diễn ra đã mang lại những tín hiệu tích cực về mặt xã hội. Người dân có nhu cầu mua biển số đẹp sẵn sàng chi số tiền lớn, điều đó giúp thu ngân sách Nhà nước từ tài nguyên này.

Theo số liệu thống kê từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) - đơn vị được giao thực hiện đấu giá, đến nay đã có hơn 14 triệu biển số xe được niêm yết. Trong đó, đã có hơn 250.000 biển số được đấu giá thành công với tổng số tiền thu được đạt 11.357 tỷ đồng.

Riêng Phiên đấu giá lần thứ 10 gần nhất, cả nước đấu giá thành công 32.472 biển số ô tô, 60.508 biển số mô tô, xe gắn máy. Tổng cộng đã có 92.980 lượt biển số đấu giá thành công, tổng thu được từ Phiên đấu giá lần thứ 10 gần 3.000 tỷ đồng.

Sắp diễn ra phiên đấu giá thứ 11 với loạt biển số ngũ quý, sảnh tiến siêu đẹp.

Tiếp nối thành công đó, ngày 29/9/2026, Cục trưởng CSGT đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe lần thứ 11 với loạt biển số ngũ quý, sảnh tiến siêu đẹp.

Theo kế hoạch, phiên 11 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11/2026, sau khi hoàn thành thời gian niêm yết danh sách biển số theo quy định (30 ngày). Phiên 11 xuất hiện nhiều biển số đẹp được đưa ra đấu giá với 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Trong đó, TP. Hồ Chính là địa phương dẫn đầu với 99.000 biển đẹp được niêm yết, Hà Nội với 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển...

Điểm nhanh một số biển số siêu đẹp sẽ được đấu giá trong phiên thứ 11 như: 30D-888.88, 30D-999.99, 30N-111.11, 30N-123.45, 30N-222.22, 51S-666.66, 51S-777.77, 51S-888.88, 51S-567.89, 51S-555.55…

Theo quy định, mức giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Một trong những điểm mới là từ phiên đấu giá thứ 10, Cục CSGT cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá và 3 ngày với biển số được hai người đăng ký.