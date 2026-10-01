Tiếp tục ưu đãi thuế xăng dầu 0% đến hết năm 2026

Cụ thể, Nghị quyết 43/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo quy định tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Theo các quy định nêu trên, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chì được giảm từ 10% xuống 0%. Mức thuế 0% cũng được áp dụng với một số nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate.

Đối với nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate và p-xylen cũng được giảm thuế từ 3% xuống 0%, trong khi hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị quyết 43/2026 cũng quy định kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, trừ etanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay tiếp tục ở mức 0 đồng/lít.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo biểu thuế hiện hành, thuế suất đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Chính phủ cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết 43/2026/NQ-CP để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Việc tiếp tục giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giảm áp lực lên mặt bằng giá cả

Trước đó, Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 đã kéo dài các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

Động thái tiếp tục kéo dài chính sách đến hết năm nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tình hình thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Theo Bộ Tài chính, qua theo dõi của Bộ Ngoại giao, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa thể xác định thời điểm kết thúc; ngay cả trong kịch bản xung đột sớm chấm dứt, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng ngành dầu khí tại khu vực này cũng cần thời gian nhất định, do đó giá dầu thế giới khó có khả năng giảm nhanh và khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đây là yếu tố tác động trực tiếp, thường xuyên đến chi phí nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Thị trường xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Theo diễn biến thị trường ngày 11/9/2026, giá dầu Brent chốt phiên ở mức khoảng 104,61 USD/thùng, dầu WTI ở mức 100,05 USD/thùng. Tính chung trong tuần, giá dầu Brent đã tăng khoảng 8,65% và WTI tăng khoảng 9,37%, cho thấy áp lực đối với giá dầu vẫn ở mức cao do rủi ro gián đoạn vận tải và nguồn cung.

Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 10/9/2026, giá thành phẩm xăng RON92 và RON95 bình quân trên thị trường thế giới, dùng để pha chế xăng E5RON92 và E10RON95-III, tăng tương ứng khoảng 9,28% và 9,21% so với kỳ trước; giá dầu diesel 0,05S tăng khoảng 4,09%.

Sau điều hành, giá bán tối đa xăng E5RON92 là 23.744 đồng/lít, xăng E10RON95-III là 24.239 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 28.485 đồng/lít. Diễn biến này cho thấy đà tăng của giá dầu thế giới đã tiếp tục tác động đến mặt bằng giá nhiên liệu trong nước.

Trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Theo đó, trường hợp Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP hết hiệu lực từ ngày 30/9/2026 thì mức thuế áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ quay trở lại theo quy định hiện hành, dẫn đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng lên thêm so với không có thuế.

Điều này có thể làm gia tăng áp lực lên mặt bằng giá cả, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.