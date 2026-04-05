Hệ sinh thái lớn nhanh như “Thánh Gióng” của nhà thầu suất ăn học đường sau bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh

Nhà thầu suất ăn học đường nhanh như "thổi"

Vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh bị “hô biến” qua nhiều khâu trung gian trước khi điềm nhiên xuất hiện trong suất ăn dành cho trẻ em đã gây bức xúc trong dư luận.

Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên ghi nhận những con số đáng chú ý xoay quanh các doanh nghiệp có liên quan, đặc biệt là “hệ sinh thái” lớn nhanh như Thánh Gióng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội (đơn vị giữ vai trò nhà thầu, trực tiếp đưa thực phẩm vào các trường học), và nạn nhân trong vụ việc - theo cách nói của đại diện Công ty.

Dù mới chỉ gia nhập thị trường từ tháng 3/2023, Công ty đã khiến dư luận ngỡ ngàng với tốc độ tăng trưởng "thần tốc", doanh thu ấn tượng.

Nguồn tin của phóng viên cho thấy sự thay đổi chóng mặt về quy mô của doanh nghiệp. Theo đó, tại ngày 31/12/2024, tài sản của Công ty nhảy vọt sau 12 tháng, với quy mô gấp 14 lần so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu bứt phá từ con số 0 lên hơn 45,3 tỷ đồng.

Cũng theo nguồn tin, kết thúc năm tài chính 2024, doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu lên tới 217,5 tỷ đồng (trong đó bán thành phẩm chiếm chủ đạo với 212,25 tỷ đồng).

Dù vậy, lãi ròng trong năm này của DV Suất ăn công nghiệp chỉ còn vỏn vẹn 247 triệu đồng. Tức tỷ suất lợi nhuận ròng khiêm tốn ở mức 0,11%, doanh nghiệp dường như đang kinh doanh "không công"?.

Về dữ liệu đấu thầu, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến giữa tháng 2/2026, DV Suất ăn Công nghiệp trúng tới 148 gói thầu cung cấp thực phẩm, trong đó phần lớn là cung cấp suất ăn bán trú cho trẻ em tại các trường tiểu học.

Chỉ trong thời gian khoảng 12 tháng, tổng giá trị trúng thầu của DV Suất ăn công nghiệp lên đến hơn 505 tỷ đồng.

Dữ liệu Dân Việt tổng hợp

Theo tìm hiểu, Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội (DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội) thành lập tháng 3/2023. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Vũ Huy Hà.

Tại thời điểm thành lập, Công ty có 3 cổ đông, gồm ông Lưu Ngọc Khánh, góp 22,4%; ông Vũ Huy Hà, góp 11%; ông Lưu Ngọc Nam góp 66,6%. Vốn điều lệ doanh nghiệp khi đó ở mức 4,5 tỷ đồng.

Người anh em Hanoi CJS

Những dữ liệu liên kết cho thấy 3 cổ đông của DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội còn cùng xuất hiện tại một doanh nghiệp khác cùng ngành, có tên tương tự: Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội (Hanoi CJS). Khác một chút, doanh nghiệp này có tuổi đời dài hơn, thành lập từ tháng 4/2008.

Tại đây, giai đoạn từ tháng tháng 6/2020 tới giữa năm 2025, người đại diện doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi với ông Lưu Ngọc Nam hay ông Lưu Ngọc Khánh. Tới lần cập nhật cuối năm 2025, ông Vũ Huy Hà giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Hanoi CJS không liên quan đến vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh bị đưa vào thị trường. Doanh nghệp này đáng chú ý bởi giống như “người anh em” DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, Hanoi CJS cũng mang theo lịch sử đấu thầu với mức bứt phá cực kỳ ấn tượng.

Cụ thể, khảo sát của phóng viên tại 32 gói thầu cho thấy tổng giá trị trúng thầu của Hanoi CJS lên tới 176,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ 32 gói này dồn dập đưa về trong khoảng thời gian từ gần cuối tháng 8 đến hết tháng 12/2025.

Cần nói rằng, dữ liệu không ghi nhận Hanoi CJS có tham gia bất kỳ gói thầu nào ở những năm trước đây. Như vậy, con số tổng giá trị 176,9 tỷ đồng chỉ đến trong khoảng 4 tháng.

Khảo sát cũng cho thấy, đa phần các gói thầu cung cấp suất ăn bán trú đến với DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và Hanoi CJS theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt", căn cứ theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu.

Trong đó, nhiều gói cung cấp suất ăn bán trú năm học 2025 – 2026 có giá trị lớn như tại Trường Tiểu học Phú La (Phường Kiến Hưng), giá trị 17,8 tỷ đồng; Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì), giá trị 7,3 tỷ đồng;

Trường Tiểu học Mậu Lương (Phường Kiến Hưng), giá trị 20,3 tỷ đồng; Trường Tiểu học Phú Lương II (Phường Phú Lương), giá trị 10 tỷ đồng; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Phường Hà Đông) giá trị 14,1 tỷ đồng; Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du (Phường Đại Thanh), giá trị 8,6 tỷ đồng; hay Trường THCS Vĩnh Quỳnh (xã Đại Thanh), giá trị 10,3 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và thức ăn đường phố.Trong chỉ đạo này, người đứng đầu Thành phố nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng lưu thông trên thị trường được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tìm hiểu được biết, trước khi bứt phá với DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và Hanoi CJS, ông Khánh và ông Nam từng đồng hành là nhà sáng lập của hàng loạt doanh nghiệp khác.

Ví dụ như Công ty CP Nông sản Thực phẩm an toàn Tây Nguyên; HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Sinh thái vùng cao; Công ty CP Cung ứng thực phẩm và suất ăn Thăng Long, Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát..

Bên cạnh đó, một số đã phải đóng mã số thuế như Công ty CP Phân phối vật tư nông nghiệp An Phát, Công ty CP An Nam Holdings, Công ty CP Nhân Hòa Holdings, Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Nam Hà Nội.

Theo cập nhật tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại thời điểm sáng ngày 1/4/2026, cả tài khoản đấu thầu của cả DV Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và Hanoi CJS đều trong tình trạng tạm ngừng do nợ phí quá hạn.